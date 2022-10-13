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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 : تعمل مع شخصيات بارزة

برج الأسد اليوم
برج الأسد اليوم

تشير توقعات برج الأسد اليوم، هناك احتمال قوي بأن يكون لديك أموال فائضة اليوم ولذا قد ترغب في شراء سيارة جديدة لاستخدامك الشخصي.

وإليك توقعات برج الأسد اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الأسد وحظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022

قد تخاطر ببعض المخاطر المحسوبة، والتي قد تكون مفيدة، قد يكون من الجيد أن تستشير خبيرًا قبل استثمار أي أموال اليوم، قد يكون وقت العائلة جيدًا لأن بعض الأقارب البعيدين قد يأتون لمقابلتك، يمكنك مساعدة أطفالك في تحضير يومهم السنوي، قد تحصل على الاحترام الواجب بين الزملاء للحفاظ على الجودة في المشروع الأخير، قد يسعدك أن تبذل قصارى جهدك في العمل المحدد. 

توقعات برج الأسد مهنيا

تعمل مع شخصيات بارزة قد يأخذ هذا حياتك المهنية إلى مستوى جديد، قد تبذل قصارى جهدك لبدء مشروع جديد، يمكنك القيام بذلك بالتخطيط الكامل.

توقعات برج الأسد صحيا

قد تبدأ في تخصيص ساعة على الأقل كل يوم لممارسة الرياضة، يمكنك أيضًا الذهاب لجلسة تدليك لأن ذلك قد يحفز جسمك وعقلك ويريحهما.

توقعات برج الأسد عاطفيا

على الجبهة الرومانسية اليوم، قد لا تفكر في فعل أي شيء سخيف قد تضطر إلى التوبة عنه لاحقًا، قد لا تكون الأمور على نحو سلس مع من تحب لأنه قد لا يكون مستعدًا لفهم وجهة نظرك.

توقعات برج الأسد خلال الأيام المقبلة

تصبح أموالك أقوى مع القليل من الجهد، هناك احتمال قوي بأن يكون لديك أموال فائضة اليوم ولذا قد ترغب في شراء سيارة.

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