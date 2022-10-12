جلسات الدوار.. بدء فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة بأسوان

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فاعليات المشروع القومى لتنمية الأسرة "جلسات الدوار"تحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش.

أقيمت فاعليات اليوم الأول بقرية سبيل ابو ناجى بمركز كوم امبو، بحضور هانى نوار عضو المجلس القومى للمرأة، حيث بدأت الفاعليات بالقرآن الكريم للشيخ محمد عبد الفتاح، ثم كلمة للشيخ محمود فخرى من أوقاف أسوان.

و تحدث عن وسائل نبذ العنف ضد المرأة، ثم كلمة هانى نوار عضو المجلس القومى للمرأة، حيث رحب بالحضور وتحدث عن دور المجلس القومى للمرأة فى دعم قضايا المرأة وإثبات الذات، ثم أقيمت ورشة حكى للأطفال سردها مصطفى كامل الباحث بأطلس للمأثورات الشعبية.

و تحدث عن أهمية الاهتمام بتعليم الفتاة والسعى لتحقيق حلمها ودورها فى الاسرة، ثم أمسية شعرية للشاعر حسن حفنى حيث شدا بثلاث قصائد وهم "مولد الهادى، فضل امى، بلادى"، تلا ذلك عرض فنى لفرقة "الاراجوز الاراجيز" للفنان هانى فهمى والتى تحدث من خلال الاستعراض والعرض بالعرائس المتحركه ليحكى أهمية تنظيم الأسره ونبذ فكرة تفضيل الولد عن البنت وأهمية تعليم البنات ودورها فى الاسرة.

وفى الختام قدم عرض لفرقة أسوان للفنون الشعبية والتى قدمت مجموعة من التابلوهات منها "الاراجيد والكف والنجراد والسوق، وفاصل غنائى للفنان حماده عرابى والفنان عادل عراب، التى لاقت تفاعل وإعجاب من الساده الحضور.