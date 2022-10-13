عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 : خيبة أمل

برج الحمل وحظك اليوم
برج الحمل وحظك اليوم

تشير توقعات برج الحمل اليوم، يمكنك الاستمتاع بيومك بحماس كامل حيث قد تحصل على عوائد ممتازة من صفقة عقارية.

وإليك توقعات برج الحمل اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

4 أبراج بتحب تصحى بدري.. تعرف عليها

4 أبراج يعانون من الوسواس القهري في الحب .. خطيبك منهم ؟

برج الحمل وحظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022

قد تشعر اليوم بالقوة المالية والاستقرار، قد لا يكون هناك أي عائق حتى عندما تضطر إلى التعامل مع بعض النفقات الإضافية، قد يكون دخلك أفضل مما تكسبه بشكل منتظم، في العمل، قد يكون لديك العديد من المهام لإكمالها، يمكنك تحديد أولويات عملك وفقًا لاحتياجات المشروع، للبقاء بصحة جيدة، يمكنك بشكل مريح تحمل الضغط الإضافي الذي قد يأتي على جبهة الأسرة.

توقعات برج الحمل مهنيا

قد يكون هناك احتمال أن تكون قادرًا على جني ثمار عملك الشاق ، ولكن قد يكون ذلك جيدًا إذا كنت لا تتوقع الكثير من اليوم، قد تضطر إلى الحفاظ على سمعتك من خلال العمل الجاد والتفاني.

توقعات برج الحمل صحيا

قد يقدر الناس لك بشرتك المتوهجة وجسمك النحيل، يمكنك أن تقترح على الآخرين كيفية تحقيق صحة أفضل وأنت جالس في المنزل.

توقعات برج الحمل عاطفيا

قد تمدح شريكك وتجعله يشعر بأنه مميز، يمكنك الاستمتاع طوال اليوم بالتجوال والتسوق مع شريك حياتك.

توقعات برج الحمل خلال الأيام المقبلة

قد يسبب لك اليوم التوتر وبعض خيبة الأمل لأن روابطك العائلية قد تبدو وكأنها تفقد قوتها، قد يبدو أن كبار السن قد فقدوا الثقة فيك. 

برج الحمل توقعات برج الحمل برج الحمل الناري برج الحمل اليوم حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان (0-0) في دوري أبطال أوروبا

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

بث مباشر مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

4 أبراج بتحب تصحى بدري.. تعرف عليها

4 أبراج يعانون من الوسواس القهري في الحب .. خطيبك منهم ؟

برج العذراء .. حظك اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 : مشكلة صحية

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022: احذر من الاستثمار

برج القوس .. حظك اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022: وضع خطط جديدة

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022: علاوة أو ترقية

برج الحوت .. حظك اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022: تحضر لحفل زفاف

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 : تتغلب على المشاكل

ترشيحاتنا

ميدو يتغنى ببصمات كولر المبكرة..ويؤكد: نجم الأهلي مشروع لاعب كبير لم يكتمل

محمد معيط لـ CNBC: لا يجب تحميل المصريين عبء الأزمة المالية العالمية

حكم الإكتفاء بسورة الإخلاص بعد الفاتحة في الصلاة .. علي جمعة يجيب

برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 : خيبة أمل

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 : خلاف عاطفي

أزمة عاصفة تضرب اقتصاد بريطانيا .. وتحذيرات من ركود غير مسبوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بالسن.. نجوى كرم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

أقوى من الفياجرا.. استخدام زيت الزيتون قبل الجماع

بفستان جريء.. هيفاء وهبى تثير ضجة بإطلالة جديدة|شاهد

القاتل رقم واحد في العالم.. طبيب يكشف أعراض وأسباب أخطر مرض معاصر

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ