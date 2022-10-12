بايرن ميونخ يكتسح فيكتوريا بلزن برباعية ويتأهل لدور 16 بدوري أبطال أوروبا

نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في الفوز على نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي، بنتيجة 4/2، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز تأهل فريق بايرن ميونخ بشكل رسمي إلى دور الـ 16 بعدما حصد 12 نقطة من أصل 4 مباريات بينما تذيل فريق فيكتوريا بلزن الترتيب بدون نقاط.

وسجل أهداف الفريق البافاري، ساديو ماني في الدقيقة 10، وتوماس مولر في الدقيقة14، وليون جوريتسكا في الدقيقتين 25 و35، وفي الشوط الثاني قلص آدم فلكانوفا النتيجة لـ فيكتوريا بلزن فى الدقيقة 62، وأضاف زميله جان كليمنت الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وبدأ بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون كالتالي:

حراسة المرمى: أولرايش

خط الدفاع: بافارد - أوباميكانو - ستانيشيتش نصير مزراوي

خط الوسط: جوريتسكا - كيميتش - كينجسلي كومان

خط الهجوم: توماس مولر - ليروي ساني - ساديو ماني