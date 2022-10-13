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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يدرس تعديل عقد إمام عاشور.. تفاصيل

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد الإعلامي إسلام صادق أن مجلس إدارة نادي الزمالك يدرس تعديل إمام عاشور لاعب القلعة البيضاء في الفترة القادمة بعد المتسوى الفني الذي يقدمه مع الفريق وتطوره فنياً بشكل كبير.

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وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" : " هناك اتجاه قوي داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بتعديل عقد إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض في الفترة القادمة نظراً لمستواه الفني المميز مع الفريق واشادة البرتغالي فيريرا المدير الفني بتطور اللاعب فنياً".

وتابع:" الزمالك يدرس تعديل عقد إمام عاشور مادياً بالشكل الذي يناسب تألق اللاعب وما قدمه مع الفريق في الفترة الماضية وتحفيزه في المرحلة المقبلة".

الزمالك يعلن رسميا عن ضم عمرو السيسي

وفي سياق متصل أعلنت الحسابات الرسمية لنادي الزمالك عن صفقة انتقال عمرو السيسي لاعب وسط طلائع الجيش إلى القلعة البيضاء رسميا .
وكتب الزمالك عبر حساباته الرسمية :" أتيت من أجل أن ألعب الكرة التي أحبها ومن أجل أن أسعد الملايين".

‏رحبوا معنا بلاعبنا عمرو السيسي.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق غدا الخميس بالإسكندرية استعدادا للمباراة.
وكان الفريق فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم ببرج العرب بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.

وفي سياق آخر انضم  السيد الغديري لاعب وسط فريق الجزيرة الإماراتي (مواليد 2004) انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف فريق  الزمالك، اليوم الاربعاء.
ونشر الغديري عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك "الحمد لله والشكر لله، تم تحقيق جزء من أحلام حياتي".

وكشف اللاعب الشاب أنه تعاقد رسميا مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم.

ووجه الغديري الشكر لنجوم الزمالك السابقين، و مدربي قطاع الناشئين في النادي الأبيض: إيهاب أحمد عبد الحليم، وحسين ياسر المحمدي، وإسماعيل يوسف، وعصام مرعي، وتامر عبد الحميد، على التمسك بضمه.
وواصل الغديري "الزمالك تمسك بي وتم الاتفاق على انتقالي إلى صفوف الأبيض، وأتمنى من الله التوفيق"

نادي الزمالك طلائع الجيش برشلونة إنتر ميلان امام عاشور

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