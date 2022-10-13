أخبار العالم | تراجع كبير في سعر الذهب والدولار .. السعودية ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب قرار "أوبك+"

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والمواضيع الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

تراجع كبير في سعر الدولار عالميًا

شهدت عملة الدولار الأمريكية اليوم الخميس، تراجعًا كبيرًا وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية وفي ترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الأربعاء، هبوطًا حادًا وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية وفي ترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

بعد صدور تقرير أوبك.. خسائر هائلة في أسعار النفط

وصلت أسعار النفط مساء أمس الأربعاء، إلى أقل مستوى في أكثر من أسبوع عند تسوية أمس بعد صدور تقرير أوبك الشهري، حيث تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 2.3% إلى 87.27 دولار للبرميل.

بيان عاجل من السعودية بشأن موقف أمريكا من قرارات أوبك+ الأخيرة

قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم الخميس، في بيان عاجل لها إنها ترفض أي تصريحات تتحدث عن انحياز المملكة في صراعات دولية بعد قرارات أوبك+ بخفض إنتاج النفط، مشددة على أن تلك التصريحات لا تستند على أي حقائق.

مجلس التعاون الخليجي يرحب ببيان السعودية حول أوبك +

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الخميس، بالبيان الذي أصدرته السعودية منذ قليل، والتي أعربت فيه عن رفضها الشديد لأي تصريحات تتحدث عن انحياز المملكة في صراعات دولية بعد قرارات أوبك+ بخفض إنتاج النفط، مشددة على أن تلك التصريحات لا تستند على أي حقائق.

بايدن: تصويت الأمم المتحدة ضد روسيا رسالة قوية لها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، إن نتيجة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد استفتاءات روسيا لضم أراضٍ في أوكرانيا تعتبر رسالة قوية لموسكو.

صندوق النقد: أوكرانيا ستحتاج مساعدات خارجية أكثر من 3 مليار دولار

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الأربعاء إن أوكرانيا ستحتاج إلى ما يقدر 3 إلى 4 مليارات دولار شهريًا من مساعدات التمويلات الخارجية العام المقبل ليظل اقتصادها قائمًا في ظل استمرار حرب روسيا.

روسيا تتوعد أوروبا بشتاء قارص..ما هي خطة القارة العجوز لمعالجة أزمة الطاقة؟

توعد الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية أليكسي ميللر، أوروبا بشتاء قارص، مؤكدًا أنه لا يزال من الممكن أن تتجمّد الأسر الأوروبية خلال موجة البرد القارس هذا الشتاء، على الرغم من أنَّ القارة قد ملأت تقريبًا كل مرافقها لتخزين الغاز.

محمد معيط لـ CNBC: لا يجب تحميل المصريين عبء الأزمة المالية العالمية

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أمس الأربعاء إن العالم يمر بأزمة كبيرة وأن الحكومة المصرى تبذل قصارى جهودها لتخفيف حدتها في الداخل.

أزمة عاصفة تضرب اقتصاد بريطانيا .. وتحذيرات من ركود غير مسبوق

أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا يوم الأربعاء، أن اقتصاد البلاد انكمش بشكل غير متوقع في شهر أغسطس الماضي وذلك للمرة الثانية خلال 3 شهور، وهو الأمر الذي يزيد من احتمالية أن تتعرض بريطانيا لركود اقتصادي غير مسبوق.