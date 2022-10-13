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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: تصويت الأمم المتحدة ضد روسيا رسالة قوية لها

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، إن نتيجة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد استفتاءات روسيا لضم أراضٍ في أوكرانيا تعتبر رسالة قوية لموسكو.

وأضاف بايدن أن "نتيجة التصويت رسالة أنه لا يمكن لروسيا محو دولة من الخريطة".

إدانة بأغلبية

وأمس الأربعاء، صادق أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 143 مؤيد، على مشروع قرار تقدمت به ألبانيا وأوكرانيا ودول أخرى لـ"إدانة تنظيم روسيا استفتاءات في مناطق تقع داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا، ومحاولة ضم مناطق خيرسون ودونيتسك و زابوريجيا ولوجانسك الأوكرانية بصورة غير مشروعة".

وعارضت 5 دول مشروع القرار، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت، من بينها الصين والهند وجنوب إفريقيا وباكستان.

وحسب نص القرار المعتمد، فإن الإجراءات الروسية في هذا السياق "لا صحة لها بموجب القانون الدولي، ولا تشكل أساسا لأي تغيير في مركز هذه المناطق الأوكرانية".

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ويطالب القرار الاتحاد الروسي بـ"التراجع فورا ومن دون قيد أو شرط عن قراريه في هذا الشأن"، و"أن يسحب فورا وبشكل كامل وغير مشروط جميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا الواقعة داخل حدودها المعترف بها دوليا".

اتهامات متبادلة

كانت موسكو وكييف تبادلتا الاتهامات خلال اجتماع طارئ للجمعية العامة، الثلاثاء، للبحث في ضم موسكو لأربع مناطق أوكرانية، حيث اتهم سيرجي كيسليتسيا سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة روسيا بأنها "دولة إرهابية".

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وقال بعد الهجمات الصاروخية التي شنتها روسيا على مدن أوكرانية عدة "أثبتت روسيا مرة أخرى أنها دولة إرهابية ينبغي ردعها بأشد الوسائل الممكنة"، متهمًا روسيا بالسعي لتدمير الأمم المتحدة ومحاولة إعادة إحياء العقيدة السوفيتية، مشيراً إلى أن العقيدة الروسية تعارض ميثاق الأمم المتحدة.

في المقابل، اتهم المندوب الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، كييف بأنها لا تريد السماح لسكان دونباس بتقرير مصيرهم، قائلاً إن أوكرانيا تقمع 40% من سكان أوكرانيا المتحدثين بالروسية.

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