شاهد .. يوسف أوباما يشارك جمهوره بصورة له مع زوجته

شارك يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك ، متابعيه بصورة له مع زوجتة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام ”.

وعلق يوسف اوباما على الصورة قائلا “ حياتى ” .

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع جهازه المعاون بالكامل على هامش مران امس الأربعاء، من أجل الترتيب لمعسكر الإسكندرية المقرر له اليوم الخميس.

وتحدث المدير الفني حول الترتيبات الخاصة بالمعسكر وشرح بعض المهام الفنية في إطار الاستعداد لمواجهة فلامبو البوروندي بالشكل الأمثل.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة فيريرا الدخول في معسكر مغلق يوم الخميس المقبل بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا.