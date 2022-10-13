إعفاء السيارات من الضرائب ومشروعات سكنية.. مصر تكتب عهدا جديدا من الرعاية لأبنائها بالخارج

تحرص الدولة المصرية دائما على مد يد الرعاية والمتابعة لأوضاع أبنائها العاملين بالخارج، وتقديم العون لهم في البلاد التي يتواجدون بها، وتأتي المتابعة من خلال البعثات الدبلوماسية، والسفارات والقنصليات، ومؤخرا دعمت الدولة المصريين بالخارج وشجعتهم على الاستثمار في مصر، وقدمت مشروعات سكنية مدعمة لهم، وخدمات بنكية، وبرامج تعليمية وحماية صحية.

ومن خلال هذه الجهود، تعد مصر أكثر الدول الداعمة لرعاياها المقيمين بالخارج، حيث قدمت القاهرة قانون رعاية الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، وأقامت الدولة متمثلة في وزارة الهجرة، المؤتمرات والندوات فى الخارج، لبحث مشاكل المهاجرين لإيجاد الحلول لها وإطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم.

إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب

ومؤخرا اتخذت الدولة قرارا بـ إعفاء سيارات المقيمين بالخارج من الرسوم والجمارك مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساوٍ لقيمة الضرائب والرسوم على تلك السيارة، يُحوّل من المغترب لصالح وزارة المالية، على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من دون عائد من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

فى هذا الصدد، قال السفير على الحفني، مساعد وزير الخارجية السابق، إن الدولة المصرية قدمت العديد من الخدمات للمصريين بالخارج، عبر إرسال بعثات دبلوماسية فى جميع أماكن تواجد المصريين بالخارج، لتقدم الخدمات والدعم اللازم، كما أطلقت الدولة مشروعات سكنية ومبادرات تعليمية تثقيفية، ومشروعات استثمارية، أعادت بها ربط المصريين بالخارج بوطنهم مصر.

المصريين بالخارج

أهمية رفع الضرائب عن سيارات المصريين بالخارج

وأضاف الحفني، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قرار رفع رسوم الضرائب عن السيارات مقابل وديعة لمدة خمس سنوات، هو خطوة ممتازة تزيد من تدفق أموال المصريين بالخارج إلى وطنهم، موضحا أن تعامل الدولة مع المصريين بالخارج، أخذت أبعادا جديدة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، حيث أصبحت القاهرة تراعي مصالح المصريين بالخارج وترسل لهم دوما رسائل تفيد بمدى الحرص على مصالحهم والتواصل.

وأكد الحفني، أن مصر نجحت في ربط المصريين بالخارج بوطنهم من خلال عقد مؤتمرات وندوات، وتوثق العلاقة بين الدولة والمصريين بالخارج، لافتا إلى أن التحول الرقمي ساهم فى ربط المصريين بالخارج بمصر ومؤسساتها، ما انعكس على حجم تحويلات المصريين بالخارج، بما يدعم الاقتصاد المصري وجهود التنمية.

عهد جديد من الرعاية للمصريين بالخارج

من جانبه، قال الدكتور ماك شرقاوى، المحلل السياسي، وعضو الحزب الجمهوري، وعمدة المصريين في نيويورك، إن قرار إعفاء المصريين من الضرائب على السيارات هو خطوة جيدة على الطريق، نحو دعم المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن مصر منذ قدوم الرئيس السيسي، وضعت المصريين بالخارج فى أولى اهتماماتها، وأصبح هناك العديد من المبادرات لصالح المصريين المتواجدين بالخارج لربطهم بوطنهم.

المصريين بالخارج

مطالب المصريين بالخارج

وطالب شرقاوي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ببحث حالات الوفاة التى تحدث بالخارج، وتسهيل نقل الجثامين، لافتا إلى أنها مشكلة كبرى تواجه المصريين المقيمين بالخارج، بجانب الحاجة إلى توفير فروع رسمية للبنوك المصرية.

ماذا قدمت الدولة للمصريين بالخارج؟

من جانبها، قال الدكتور هبة مجدي، رئيسة رابطة المصريين فى عمان، إن الدولة المصرية قدمت العديد من المزايا والامتيازات للمصريين المقيمين بالخارج، عملت على ربطهم بوطنهم الأم، مشيرة إلى أنه من ضمن المبادرات التى قدمت، كانت مشروعات سكنية مدعومة من الدولة، ضمن خطة الدولة فى التنمية السكنية وتوفير سكن آمن لكل المصريين، وكان لها الأثر الطيب على المصريين بالمقيمين خارج وطنهم، حيث أشعرتهم أن مصر حريصة عليهم وتتذكرهم ضمن خطط التنمية.

وأضافت "مجدي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر قدمت مبادرات للمحافظة على اللغة المصرية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج، بجانب استثمارات وخدمات بنكية، وتسهيلات، وإزالة للعقبات من خلال البعثات الدبلوماسية، لافتة إلى أن دور الدولة المصرية خلال أزمة فيروس كورورنا المستجد كوفيد-19، عندما قامت بإجلاء رعاياها من الخارج بطائرات خاصة، دون أدنى تكلفة تحملها المواطن المصرى المقين بالخارج، فى ظل تقاعس دول أخرى.

المصريين بالخارج

مبادرات لدعم المصريين بالخارج

ومؤخرا قدمت الدولة المصرية إعفاءات من الضرائب على السيارات، بجانب دعم إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دول المهجر، ودعم ما هو قائم منها أدبيا وماديا بهدف إقامة تجمعات مصرية قوية، بجانب الحملات للحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطني والقومي والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشره بين أجيالهم الجديدة، عن طريق الخطوات التالية: