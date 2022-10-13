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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الياباني: كوريا الشمالية طورت رؤوسا نووية صغيرة

صدى البلد

أعرب وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية طورت رؤوسا نووية صغيرة مصممة لتلائم الصواريخ الباليستية التي يمكن أن تصل إلى اليابان.
 

وقال الوزير الياباني -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس- إن كوريا الشمالية أحرزت تقدما كبيرا في برنامجها الخاص بالأسلحة النووية، معربا عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية لديها رؤوس نووية صغيرة يمكن تركيبها على صواريخ باليستية متوسطة المدى، والتي يمكن أن تصل إلى اليابان.


وأضاف أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد رصد إشارات إطلاق صواريخ باليستية وإسقاطها، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أي خيارات، بما في ذلك اكتساب قدرات الضربة المضادة.

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