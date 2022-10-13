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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس| أمطار خفيفة غدا.. ورياح على الصعيد وسيناء

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

يشهد حالة الطقس غدا الجمعة، استمرار حالة الاستقرار في الأجواء على أنحاء البلاد، حيث يظل الطقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس غدا، يظل الطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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ويشهد الطقس غدا، فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 22 درجة
السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 22 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 22 درجة
شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 18 درجة
جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 22 درجة

الطقس الطقس غدا حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية

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