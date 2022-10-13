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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد العدل: المخرج محمد عبد العزيز جانب مهم من تاريخ السينما المصرية

صدى البلد

نشر المنتج محمد العدل، صورة تجمعه بالمخرج محمد عبد العزيز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتبت المنتج محمد العدل "الاستاذ وانا بصحبته انا اجلس بجوار جانب مهم من تاريخ السينما المصرية، متعة الجلوس مع الاستاذ مابعدها متعة لو تعلمون.. وحين تجالسونه تعلموا معنى الصمت واستمعوا له فقط".

أعرب المخرج محمد عبد العزيز عن سعادته بحصوله على وسام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته ال 38 والتى تستمر حتى 10 أكتوبر الحالى.

 

وقال محمد عبد العزيز : حبى وعشقي للسينما بدأ عندنا شاهت عديد من الأعمال للمخرج الكبير صلاح ابو سيف وكان سببا فى التحاقى لمعهد السينما وبعد تخرجى تعاملت مع حلمى حليم.

 

وقدمت العديد من الأعمال منها فيلم "امرأة من القاهرة" والذى تعرض إلى فشل ذريع وانكسار شديد وجلست فى المنزل سنتين ولكن بعدها قدمت العديد من الأعمال الفنية الكوميدية والتى حققت نجاحا كبيرا عند عرضها وهو نتاج تحدى وإصرار للنجاح.

كما كشف المخرج محمد عبد العزيز عن علاقته بالفنان عادل إمام  فى الندوة التى أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية احتفالا بتكريمه خلال حفل الافتتاح.

وأوضح محمد عبد العزيز : قدمت مع عادل إمام 18 فيلما كانت جميعها ناجحة وكلما ابتعدنا نقرر العمل سويا ويكون ثالثنا المؤلف الراحل وحيد حامد.

 

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