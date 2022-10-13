13 باحثاً من جامعة سوهاج ضمن قائمة "ستانفورد الأمريكية" لأفضل 2% بالعالم

هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، علماء الجامعة الذين تم اختيارهم ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل ٢٪؜ من العلماء عالمياً، وعددهم ١٣ باحثاً، وذلك اعتماداً على قاعدة بيانات‎ ،Scopus ‎‎في٢٢ تخصص علمي ١٧٦ تخصص فرعي للباحثين.

وأشاد عبد الخالق بأبناء الجامعة المتميزين والذين استطاعوا تحقيق ذلك الإنجاز العلمي الهائل، والذي يعد بمثابة وساماً علمياً جديداً من الأوسمة التي تضاف لرصيد إنجازات الجامعة، وتمثل قدوة ونموذجاً لكافة أعضاء التدريس لبذل مزيد من الجهد و البحث وتقديم الجديد فى مجال العلوم المختلفة، من أجل حصد العديد من المراكز المتقدمة بالتصنيفات الدولية.

وأضاف إنه سيتم تكريمهم خلال احتفالية يوم العلم، والذي ستنظمها الجامعة يوم ٢١ ديسمبر القادم.

جامعة سوهاج

وجدير بالذكر أن علماء الجامعة الذين تم اختيارهم ضمت ١٠ باحثين من كلية العلوم وهم الدكتور إبراهيم عطيت الله والدكتور محمود عبدالعاطي والدكتور هاني عبداللطيف والدكتور زكريا عطيه والدكتورة ليلى حمدان والدكتور صدقي حامد والدكتور عبدالمعطي محمد والدكتور محمود عبدالعليم والدكتور محمد خيري والدكتور محمد شاكر، بالاضافة الي الدكتور أحمد قاسم والدكتور خيري فتحي عبد السيد بكلية الهندسة، والدكتور أحمد عبد القادر عسقلاني بكلية التكنولوجيا والتعليم.