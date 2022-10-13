عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

13 باحثاً من جامعة سوهاج ضمن قائمة "ستانفورد الأمريكية" لأفضل 2% بالعالم

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، علماء الجامعة الذين تم اختيارهم ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل ٢٪؜ من العلماء عالمياً، وعددهم ١٣ باحثاً، وذلك اعتماداً على قاعدة بيانات‎ ،Scopus ‎‎في٢٢ تخصص علمي  ١٧٦ تخصص فرعي للباحثين.

وأشاد عبد الخالق بأبناء الجامعة المتميزين والذين استطاعوا تحقيق ذلك الإنجاز العلمي الهائل، والذي يعد بمثابة وساماً علمياً جديداً من الأوسمة التي تضاف لرصيد إنجازات الجامعة، وتمثل قدوة ونموذجاً لكافة أعضاء التدريس لبذل مزيد من الجهد و البحث وتقديم الجديد فى مجال العلوم المختلفة، من أجل حصد العديد من المراكز المتقدمة بالتصنيفات الدولية.

وأضاف إنه سيتم تكريمهم خلال احتفالية يوم العلم، والذي ستنظمها الجامعة يوم ٢١ ديسمبر القادم.

استولى على مليون جنيه.. ضبط مستريح سوهاج الجديد

أهالي الشوكا بطما سوهاج يستغيثون: المياه بوظت أساس البيوت وهتقع فوق دماغنا

جامعة سوهاج

وجدير بالذكر أن علماء الجامعة الذين تم اختيارهم ضمت ١٠ باحثين من كلية العلوم وهم الدكتور إبراهيم عطيت الله والدكتور محمود عبدالعاطي والدكتور هاني عبداللطيف والدكتور زكريا عطيه والدكتورة ليلى حمدان والدكتور صدقي حامد والدكتور عبدالمعطي محمد والدكتور محمود عبدالعليم والدكتور محمد خيري والدكتور محمد شاكر، بالاضافة الي الدكتور أحمد قاسم  والدكتور خيري فتحي عبد السيد بكلية الهندسة، والدكتور أحمد عبد القادر عسقلاني بكلية التكنولوجيا والتعليم.

سوهاج أخبار تعليم سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة ستانفورد جامعة ستانفورد الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعها من 10 سنين.. مفاجأة عن شقة سمير صبري بعد عرضها للبيع

بعد رفضه حضور التحقيق.. الاتحاد البوليفي لصدى البلد: معاقبة سافيو في حالة وحيدة

أحمد شوبير: الأهلاوية قلقانين من مباراة السوبر أمام الزمالك

بعد عودتها من العمرة.. ضرة المطربة بوسي تحذف صورها بشعرها وتظهر بالحجاب

ولادي قالولي متتجوزيش في السر تاني.. منى عراقي تنفي ارتباطها بـ أيمن رشوان

تغير ملامح رحاب الجمل من أحدث ظهور لها.. شاهد

فرج عامر: الزمالك يتعاقد مع لاعب الجزيرة الإماراتي.. والتوقيع الشهر المقبل

مشهد بديع.. صور الشهداء تحلق في سماء حفل تخرج الكليات العسكرية| فيديو

موضوعات متعلقة

بينهم طفل رضيع.. تفاصيل مصرع أسرة كاملة تحت عجلات قطار سوهاج

ترشيحاتنا

حارس عقار الراحل سمير صبري ينفي بيع منزل الفنان بعد وفاته| فيديو

جيش إسرائيل في ورطة.. فضيحة بمستودع الطوارئ وصفقة 1000 شاحنة من أمريكا

توفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب بالقاهرة.. تفاصيل

إمكانية التقسيط على 3 سنوات.. إجراءات التصالح في مخالفات البناء

4 جنيهات فى الشهر .. خالد الغندور يؤيد تشفير الدوري المصري

طاقم تحكيم مغربي لمباراة الإياب بين الزمالك وفلامبو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى بدون إفراط.. مشروب قاتل تناوله يُعرّضك لـ 7 أنواع من السرطان

الصورة الاولي لـ سلوي عثمان من مسلسل رمضان كريم 2

بنوع خارق من التوابل.. احم نفسك من تليف الكبد

باعها من 10 سنين.. مفاجأة عن شقة سمير صبري بعد عرضها للبيع

فيديو

مش عارفة أنام وأعيش.. منى عراقي ترد على خبر زواجها من أيمن رشوان

انخفاض كبير في درجات الحرارة واضطرابات جوية السبت المقبل

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ