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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جابر خليل رئيساً للمجلس الاستشاري لأندية قضاة مصر

المستشار جابر خليل
المستشار جابر خليل

انتخب المستشار جابر خليل رئيس نادي قضاة دسوق، بالإجماع، رئيساً للمجلس الاستشاري لأندية قضاة مصر، وذلك خلال الاجتماع الذي ضم جميع رؤساء أندية القضاة، والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر.

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جدير بالذكر أن المستشار جابر خليل، من مواليد مدينة دسوق في كفر الشيخ، وتخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1974م، وعُين وكيلاً للنائب العام 1975م، وتدرج في الوظائف وعُين محامياً عاماً لنيابات البحيرة.

وترقي «خليل» محامياً عاماً أول لنيابات استئناف الإسكندرية، ثم وكيلاً للتفتيش القضائي بالنيابة العامة، وحالياً يشغل منصب رئيس الاستئناف، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، وشغل منصب رئيس نادي قضاة دسوق بمحافظة كفر الشيخ لعدة دورات متتالية.

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