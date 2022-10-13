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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 94 من العاملين بالمنشآت الخدمية والصحية في البحيرة للتحقيق

إحالة 94 من العاملين
إحالة 94 من العاملين للتحقيق بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمراكز “شبراخيت - وادي النطرون - الدلنجات ” من خلال إدارة الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية علي المنشآت الخدمية والحكومية أسفرت عن إحالة:-

- 49 من العاملين بالوحدات الصحية والمنشآت الخدمية بوادي النطرون للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى.

- 38 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى.

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- 7 من العاملين بالمنشآت الخدمية بشبراخيت للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

فى إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. .

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