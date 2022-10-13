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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتعزيز التعاون البرلماني.. حنفي جبالي يدعو رئيسة النواب الرواندي إلى زيارة مصر

 المستشار الدكتور
 المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيسة مجلس النواب رواندا

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برئيسة مجلس النواب الرواندي موكاباليسا دوناتيل  ، وفي مستهل اللقاء عبرت رئيسة مجلس النواب الرواندي عن بالغ تقديرها للمشاركة الرفيعة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجمعية ١٤٥ للاتحاد البرلماني الدولي برواندا مؤكدة على عمق ورسوخ العلاقات المصرية الرواندية على كافة الأصعدة والمستويات ،معربة عن رغبتها في تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الرواندية وتبادل الخبرات التشريعية بين البرلمانين .

يأتي ذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية ١٤٥ للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة بالعاصمة الرواندية كيجالي. 

من جانبه، عبر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن بالغ اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء في ظل العلاقات الأخوية التي تربط مصر ورواندا ،مؤكداً على انتماء مصر الأصيل لمحيطها الأفريقي واعتزازها بذلك. 

وخلال اللقاء، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي جهود الدولة المصرية لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 .

وفي نهاية اللقاء، وجه المستشار الدكتور  حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدعوة لرئيسة مجلس النواب الرواندي لزيارة مصر لتعزيز التعاون البرلماني المصري الرواندي . 

حنفى جبالى مجلس النواب رواندا رئيس مجلس النواب

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