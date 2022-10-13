مدير الأكاديمية العسكرية: الخريجون الجدد يتنافسون للخدمة فى أراضى سيناء

عبر اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية عن سعادته الكبيرة بتخرج دفعة طلبة الكليات العسكرية واصفا إياه بـ نتاج عمل ضخم و شاق بانضمام ضباط جدد مؤهلين علميا وعمليا ولديهم الوعى الكافى للقيادة بصفوف القوات المسلحة .



وأضاف " سالم " خلال تقرير أذاعته فضائية مصر الأولى ، أن الضباط الجدد يتم توزيعهم على وحدات القوات المسلحة بجميع الجيوش والمناطق وجميعهم يتنافسون للعمل فى سيناء مع زملائهم الأبطال فى حماية أرض مصر



وتابع مدير الأكاديمية العسكرية أن القوات المسلحة تسعى دائما لمنظومة إعداد طالب ذو كفاءة عالية يتمتع بالانضباط والالتزام .



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد اليوم الخميس حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية .