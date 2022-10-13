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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أسعار الذهب اليوم الخميس.. طقس مائل للبرودة.. والسيسي يشهد حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم أكبر عدداً من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

بث مباشر .. السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية

حرصًا من موقع صدى البلد الإلكتروني على نقل الأحداث إليكم أولًا بأول، ننقل لكم بثًا مباشرًا لحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس السيسي يقدم التحية لأهالى خريجى الدفعات الجديدة من طلبة الكليات العسكرية

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لأهالى خريجى الدفعات الجديدة من طلبة الكليات العسكرية، خلال احتفاليتهم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح  السيسي اليوم الخميس، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، والذى شهد عروضا استعراضية لجنود القوات المسلحة من طائرات الهليكوبتر يحملون علم مصر وأعلام القوات المسلحة.

رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة يعلن نتيجة تخرج طلاب الكلية العسكرية

أعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، نتيجة تخرج طلاب الكلية العسكرية، قائلا إن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على نتائج الكليات العسكرية كما يلي.

أولا: منح طلاب الدفعة 116 حربية والدفعة 115 حربية حاملي المؤهلات العليا درجة بكالريوس العلوم العسكرية

ثانيا: منح طلابة الدفعة الثانية من حاملي الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية

ثالثا:  منح طلبة الدفعة 73 بحرية درجة بكالريوس العلوم البحرية 

رابعا: منح طلبة الدفعة 89 طيران وعلوم عسكرية جوية درجة بكالريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية

خامسا: منح طلابة الدفعة 59 فنية عسكرية درجة بكالريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية 

سادسا: منح طلاب الدفعة 50 دفاع جوي درجة بكالريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي 

سابعا: منح طلاب الدفعة الرابعة من كلية الطب بالقوات المسلحة درجة بكالريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية

ثامنا: منح طلاب الدفعة 51 من الكلية العسكرية التكنولوجية المرحلة الأولي شهادة دبلوم المعهد الفني من القوات المسلحة 

السيسي يقدم تحية السلام على أرواح الشهداء باحتفال تخرج طلاب الكلية العسكرية|فيديو

قدم  الرئيس عبدالفتاح  السيسي تحية  السلام على أرواح الشهداء، ورفرفت صور الشهداء في سماء  ساحة الاحتفال  وذلك خلال تخرج الطلاب الجدد بالكلية العسكرية.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، منذ قليل، حيث بدأ الحفل بتقدم مجموعة من الطائرات  الهليكوبتر تحمل علم جمهورية مصر العربية وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، إيذانا ببدء الاحتفال.

مدير الأكاديمية العسكرية: عازمون على مواصلة العطاء والفداء للوطن

قال اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية: “ إنه فى يوم من أيام العزة الوطنية أن نحتفي فى قلعة الانضباط الذاتي ومصنع الأبطال بالكلية الحربية، التي تزهو اليوم بالإعلان عن إنضمام دفعات جديدة من الضباط اللذين يؤكدون عهد الولاء لله والوطن وعازمين على مواصلة العطاء والفداء”.

وأضاف “زاهر” خلال كلمته اليوم، بحفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، بحضور الرئيس السيسي: “اليوم ومن مصنع الأبطال نوثق شهادة ميلاد جيل جديد من طلاب الكلية العسكرية، والإنطلاق نحو تحقيق الذات والإتجاه بخطوات واثقة نحو المستقبل”.

الرئيس السيسي يشهد تسليم وتسلم القيادة بحفل تخرج طلبة الكليات العسكرية .. فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، تسليم وتسلم القيادة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، منذ قليل، حيث بدأ الحفل بتقدم مجموعة من الطائرات  الهليكوبتر تحمل علم جمهورية مصر العربية وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، إيذانا ببدء الاحتفال.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لأهالى خريجى الدفعات الجديدة من طلبة الكليات العسكرية، خلال احتفاليتهم.

أسعار الذهب اليوم الخميس 13-10-2022

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو، عن  أسعار الذهب، اليوم الخميس 13-10-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.

أسعار الذهب اليوم 

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

مائل للبرودة فى أول الليل.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة  المتوقعة اليوم الخميس 13-10- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الأول، مائل للبرودة آخر الليل.
 

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 13-10-2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس.
سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.72 جنيه للبيع، و19.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.16 جنيه للبيع و19.04 جنيه للشراء.

التوك شو السيسي حفل تخرج دفعة جديدة طلاب الكليات العسكرية تدريب القوات المسلحة مدير الأكاديمية العسكرية اسعار الذهب درجات الحرارة أسعار صرف العملات الأجنبية

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