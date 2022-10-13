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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عربات الأطفال | 4 شروط لـ حفل تامر حسنى واليسا فى الكويت

تامر حسني
تامر حسني

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي في أرينا الكويت يوم 24 نوفمبر المقبل بمشاركة الفنانة إليسا.

 وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن شروط دخول الحفل وهي كالآتي:

يسمح بالدخول إلى الأرينا ما بين 60-90 دقيقة قبل وقت بدء العرض.

لا يُسمح بدخول عربات الأطفال إلى القاعة ويجب تركها في مناطق محددة عند المداخل.

جميع المتعلقات الشخصية هي مسئولية كاملة على حاملها تمامًا دون أي مسؤولية على الأرينا كويت.

كما يحيى المطرب تامر حسنى ومحمود العسيلى وعزيز مرقة ومغنى الراب أبيوسف، حفلا غنائيا فى زيد بارك غدا.

ومازال النجم تامر حسني مستمر في حصاد الأرقام القياسية  بأعلى حضور جماهيري في تاريخ الإسكندرية حيث تخطى حفله النصف مليون شخص. أكد منظم الحفل أدهم بكري أن الفنان تامر حسني سجل  رغم عدم سعة المكان لهذا العدد ذهب الجمهور ايضاً و ظل يسمع الحفل خلف المسرح و على اطراف المكان حتى وصول الجمهور الى حد الشارع العمومي في سابقة أولى من نوعها. 

وأعرب الفنان تامر حسنى عن إعجابه الشديد بالجمهور السكندري و نظامه و طاقته الايجابيه الضخمة من طلاب الثانوية العامة و ضيوفهم من كل الأعمار والمحافظات المصرية. 

كما أكد على سعادته بقوة حفاوة استقبال الجمهور له ووصفها بمحبة الأهل  ، و انه سعيد بتحقيقه اعلى حضور جماهيري في مصر على مدار مشوار حياته و تخطت الحفل رقمه الاسطوري السابق بالمغرب ،حيث حضر حفله بالمغرب أكثر من ٤٠٠ ألف شخص و أمس حقق حسني الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ الحفلات الغنائية بمصر  ، قدم تامر ١٢ موهبة مصرية من جميع محافظات مصر للغناء معه أغنية وانت بعيد من فيلم بحبك على المسرح وسط ترحاب هائل من شعب إسكندرية الذي اثنى على قوة المواهب. 

الفنان تامر حسني تامر حسني النجم تامر حسني إليسا ​إليسا​

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عربات الأطفال | 4 شروط لـ حفل تامر حسنى واليسا فى الكويت

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