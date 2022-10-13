خبراء يوضحون أهمية تطوير مناهج المرحلة الابتدائية.. ويشيدون بتقييم طلاب الصفين (الرابع والخامس).. ويؤكدون: تتضمن معلومات للفهم على مساحات كبيرة للأنشطة

خبراء التعليم:

أهمية تطوير مناهج المرحلة الابتدائية

نظام التطوير للدراسة والتقييم لطلاب الصفين (الرابع والخامس) مواكب للتطور العالمي

تطوير المناهج لتتساوى مخرجات التعلم للطفل المصري مع مخرجات التعلم في الدول الأخرى

مناهج رابعة وخامسة ابتدائي تحتوي على معلومات للفهم على مساحات كبيرة للأنشطة والتفكير

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي تطوير مناهج الصف الخامس الابتدائي خلال العام الدراسي الجديد 2023، وذلك بما يتلاءم مع القواعد التي ستطبق على مناهج الصف الرابع الابتدائي، ويعمل أساتذة المناهج بالوزارة على وضع المناهج ومراجعتها ليتم العمل بها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن مناهج رابعة وخامسة ابتدائي جزء من خطة تطوير التعليم الذي تنتهجه الدولة، وتأخرت فيه كثيرًا، موضحًا أن المنهج ضمن السلسلة التي بدأت من "كي جي" حتى الصف الخامس الابتدائي هذا العام وتنتقل للمراحل القادمة الأعوام المقبلة.

وقال الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن تغيير المناهج لا بد أن يتضمن احتياجات المجتمع ومشكلاته والمفاهيم التي تدرس للطالب، وأن مفتاح النجاح له هو تدريب المعلمين والتمهيد له، موضحًا أن تغيير المنهج يحتاج لتفاعل من أولياء الأمور أيضًا وتقييم من الجميع.

وأضاف الدكتور رضا مسعد، أن أولياء الأمور يرون المناهج كبيرة وطويلة لأن المناهج في السابق كانت صغيرة "تضم من 60 إلى 100 صفحة للكتاب"، وكانت تعتمد على الحفظ، بينما المناهج الجديدة تتخطى الـ200 صفحة، لأنها تحتوي على معلومات للفهم، على مساحات كبيرة للأنشطة والتفكير، موضحًا أن ولي الأمر ليس متخصصًا في المناهج، والحكم على صعوبة المناهج يكون في النهاية.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن أولياء الأمور والمعلمين غير مؤهلين للحكم على المنهج: "زي الطبيب.. هل ينفع مراجعة الطبيب في روشتة العلاج"، موضحًا أن الحكم في هذه الحالة سيكون خطأ لأنه ظاهريًا فقط، ولا يجب الحكم عليه إلا بعد تجربته، وانتهاء العام الدراسي.

ولفت الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى أن المناهج القديمة كانت سهلة على المدرس وولي الأمر أيضًا، مضيفًا: "دلوقتي بياخد وقت عشان يتعامل، ويحضر الدروس التي كان يحفظها لسنوات الطويلة".

وتابع: "أما المواد الإضافية، مثل "التوكاتسو"، فهي نشاط يحرص على زرع القيم والنظام والنظافة واحترام الآخر، التطوير متكامل يعيد الطالب إلى التربية التي غابت ويحسن التعليم الذي تراجع".

ومن جانب آخر أكد الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، ومدير تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم السابق، نظام التطوير للدراسة والتقييم لطلاب الصفين (الرابع والخامس) هو نظام يختلف عن غيره من الأنظمة الدراسية للأعوام الماضية، حيث أن هؤلاء الطلاب لن يخضعو لنظام أعمال السنة الذي يطبق حاليا على باقي طلاب صفوف النقل من الصف السادس الإبتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، ولكن هناك ما يسمى بمهمة أدائية من 35 درجة يحصل طلاب الصفين الرابع والخامس عليها كدرجات أعمال سنة.

وأوضح عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه لابد من مواكبة التطوير العالمي، حتى تتساوى مخرجات التعلم للطفل المصري مع مخرجات التعلم في الدول الأخرى المحيطة، موضحًا أن هناك فجوة بين ما هو قائم وما ينبغي أن يكون.

أضاف مدير تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم السابق، أن وضع المناهج التعليمية وبالأخص في الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية يحتاج لعدة معايير مختلفة وغير ثابتة فهي مختلفة باختلاف الزمان والمكان والفئة المستهدفة، مضيفًا: "المادة والسن والتوقيت، والعمر والمرحلة".

ونوه الدكتور حازم راشد، إلى أن التعديلات علي مناهج الصفوف الاولى لن تقتصر على مناهج ومقررات الصف الرابع الابتدائي، ولكن أيضا شملت مقررات الصف الخامس، والغرض منها هو تفادي كل الملاحظات التي كشفت عنها آراء كل الأطراف في العام الماضي بالنسبة لمقررات رابعة.

أشار مدير تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم السابق، إلى أن قرار إدخال التعديلات جاء في إطار سياسة التقويم التي تتبعها وزارة التربية والتعليم، في تقييم ما تم تنفيذه في منهج الصف الرابع للعام الدراسي الماضي، وفي ظل الحوارات المجتمعية التي دارت مع كل الأطراف والاستماع لآراء المعلمين وأعضاء لجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ وأساتذة وخبراء المناهج بكليات التربية.

ولفت عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، إلى أن تغيير المناهج يتطلب تدريبات معمقة للمعلمين على نفس النظام الجديد، وتمتد لفترات طويلة، فتدريب المعلم هو الضمانة الأساسية لنجاح التغيير.

ومن جانبه أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم تسعى إلى إحداث تطوير حقيقي في التعليم ويظهر ذلك في تطوير مناهج الصف الرابع والصف الخامس الابتدائي ما يمثل نقلة نوعية من مناهج كانت تعتمد على الحفظ والتلقين ويكون التلميذ فيها متلقيا سلبيا للمعلومات الي مناهج حديثة تعتمد على الأنشطة و قدرة التلاميذ على البحث عن المعلومات بنفسهم، وفهمها وتطبيقها وبالتالي تعتمد على أن يكون التلميذ مشاركا نشطا في عملية التعلم وهو ما يتفق مع أحدث التوجهات العالمية في التعلم والتعليم.

وبحكم أن المناهج يتم تطبيقها لأول مرة فقد ظهرت العديد من السلبيات والتي يجب السعي إلى معالجتها منها:

-طول المناهج وكثرة التفاصيل بها والتي لا تتناسب مع المدة الزمنية للفصل الدراسي.

-كثرة المفاهيم الرئيسية والمفاهيم الفرعية في المقررات الدراسية والتي قد تفوق قدرات الطالب العقلية علي استيعابها، وتضع عليه ما يسمى بـ العبء المعرفي.

-تتضمن المناهج في العلوم مثلا أسماء حيوانات غير موجودة في البيئة المصرية ما يشكل صعوبة علي الطالب في فهمها، وهذا بالطبع يرجع الى طبيعة تلك المناهج العالمية.

-عدم توافر وقت كاف للمعلم لشرح تلك المقررات في ظل ضيق الوقت وكثرة التفاصيل ووجود امتحانات شهرية.

-عدم تدريب الكثير من المعلمين على المناهج الجديدة وخاصة في الصف الخامس الابتدائي.

-تتكلف المناهج الجديدة إعدادا مهنيا للمعلمين مختلفا عما تم اعدادهم عليه، وهذا يقتضي عمل دورات مكثفة لهم لكيفية شرح المقررات الجديدة وفهم فلسفتها وأهدافها.

المناهج الدراسية للصفين الرابع والخامس الإبتدائي

تتضمن المناهج الدراسية للصفين الرابع والخامس الإبتدائي عدد من المواد التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم وتتضمن مايلي :-

- اللغة العربية

- التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية)

- الرياضيات

-العلوم

- اللغة الإنجليزية(كونكت)

- الدراسات الاجتماعية

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- المهارات المهنية

-القيم واحترام الآخر

- التربية الفنية

-التربية البدنية والصحية

- التربية الموسيقية

-أنشطة التوكاتسو، واللغة الإنجليزية (كونكت بلس) الخاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.

ووفق نظام الدراسة والتقييم للصفين الرابع والخامس الابتدائي فإن تدريس تلك المواد سيتم من خلال المعلم كل فى تخصصه، حيث يقوم بتدريس منهج القيم واحترام الآخر معلم اللغة العربية، والتربية الدينية، بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيًّا.

أما بالنسبة لتدريس مادة تكنولوجيا المعلومات سيتم الاستعانة بمعلم الحاسب الآلي من أجل تدريسها.

مخرجات يعتمد عليها نظام الدراسة والتقييم

ويعتمد نظام الدراسة والتقييم للصفين الرابع والخامس الابتدائي على عدد من مخرجات التعلم تتضمن مايلي :-

- يدرس طلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائي 12 مقررًا.

- كما يدرس طلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائي أنشطة التوكاتسو

- ووفق نظام التقييم سيتم تخصيص 60 درجة للاختبارات

- وفى نظام الدراسة والتقيم لطلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائي تخصيص 35 درجة للمهام الأدائية

- تخصيص 5 درجات للمواظبة على الحضور

- الدرجة النهائي من 100 درجة

- يقيم المعلم سلوك الطلاب كتقييم مقرر القيم واحترام الآخر

- تقيم مقررالتربية الفنية، والتربية البدنية والصحية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو يُقيم المعلم أداء الطلاب، وَفْقَ نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التي يتضمنها المنهج الدراسي، ويُشار إليها بــ(اجتاز- لم يجتز).

- 3 اختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد

- الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول

-الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني.

-الاختبار الثالث و النهائي يُعقد في نهاية كل فصل دراسي

نتيجة طلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائي

ووفق وزارة التعليم فإن نتيجة طلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائي سيتم التعبير عنها عن طريق 4 ألوان تكشف مدي اكتساب الطالب للمعارف والتى تتضمن مايلي :-

- يعبر اللون الأزرق عن أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100)

-أما اللون الأخضر فإنه يعكس امتلاك الطالب للمعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)

-فيما يعبر اللون الأصفرعن حاجة الطالب إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)

-وفيما يخص اللون الأحمر يعبر عن أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن الصفين الرابع والخامس الابتدائي، سيكون لهما امتحانات شهرين في نوفمبر وديسمبر، لافتا إلى أنه كل امتحان منهما مخصص لهم 15 درجة.

وتابع وزير التعليم أنه يخصص 30 درجة للامتحانات، إضافة إلى 30 درجة على امتحان نصف العام، و5 درجات على المواظبة، موضحا أن الـ 100 درجة الخاصة بالترم الأول موزعة على امتحانات شهور ومهام أدائية ومواظبة.