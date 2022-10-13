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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شهادة الحارس ومفاجأة صادمة من قريب الفنان.. كواليس بيع شقة سمير صبري

شقة سمير صبري
شقة سمير صبري

أثير جدل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي جعل أسم الفنان الكبير الراحل سمير صبري يتصدر التريد وذلك بعدما تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشقة الفنان الراحل سمير صبري، على أحد جروبات العقارات وكتب أنها معروضة للبيع بمبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه، وتسائل الجمهور حول حقيقة الأمر.

الشقة المعروضة لـ سمير صبري

تواصل صدى البلد في البداية مع محمد التركي مخرج برنامج سمير صبري وأحد المقربين منه وقال إن الصور المعروضة هي شقة الفنان الراحل سمير صبري لكن أمر البيع لا أعلم عنه شيئا.

شقة سمير صبري

تفاصيل خاصة عن شقة سمير صبري 

وفجر أحد المقربين من عائلة الفنان سمير صبري مفاجأة، ان أحد أقارب الراحل اخبره بإنه قام ببيع شقته في شارع أحمد عرابي في المهندسين منذ عام 2012 أي من عشر سنوات إلي بنات خالته ليلي ونيللي ، ولكنه كان يقيم في الشقة ، ويقوم الآن الورثه الشرعيين له وهم أقاربه من ناحية والده بالتحقق من الامر . 

وحتي الآن لم تقم كل من نيللي وليلي أبناء خالة الفنان سمير صبري من الدخول الي الشقه لعدم قدرتهما النفسيه علي التواجد في المكان الذي عاش فيه الفنان الراحل سمير صبري . 

أما فيما بخص المعلومات المتداولة عن وجود شقة آخري للفنان الراحل بمنطقة الزمالك ، فأكد المصدر ان سمير صبري قد قام ببيعها منذ سنوات طويله الي احدي الاشخاص وحصل علي المقابل المادي.

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عقار سمير صبري 

حارس عقار سمير صبري 

وقام موقع “صدى البلد” بعمل لقاء خاص مع حارس عقار الفنان الراحل سمير صبري "عبد الغني علي" لمعرفة حقيقة بيع العقار والسعر المطلوب للبيع.

وقد نفى عبد الغني بيع منزل الفنان الراحل، وأكد أن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي صورة قديمة قبل وفاة الفنان سمير صبري.

وقال حارس العقار، إن المسئولين عن المنزل في الوقت الحالي هم أبناء خالته، ولم يأتوا إلى المنزل حتى الآن.

وأضاف أن سعر العقار الحالي لا يصل إلى 3 ملايين جنيه كما قالوا، ولكنه أقل من ذلك بكثير.

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