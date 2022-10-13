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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الطفل بالتبني كـ الحيوان .. سياسية أمريكية تستقيل من منصبها بعد تسجيل سري

نوري مارتينيز
نوري مارتينيز

استقالت عضو بارزة من منصبها في مجلس مدينة لوس أنجلوس، بعد أن تم تسجيل تصريحات لها سرًا وهي تدلي بآراء عنصرية في اجتماع مع اثنين من المشرعين الآخرين في المدينة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تنحت نوري مارتينيز من منصبها كرئيسة لمجلس المدينة في لوس أنجلوس يوم الاثنين ، لكنها ما زالت تمارس دورها في المجلس.

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وقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات لها واثنين من الديمقراطيين الآخرين بالرحيل، لكن حتى الآن ليس من الواضح من الذي سجل حديثها.

وفي بيان للناخبين من منطقة مجلسها 6 يوم الأربعاء ، أعلنت السيدة مارتينيز أنها ستستقيل بعد تسع سنوات، وتعد نوري أول لاتينية تشغل المنصب الأعلى في المجلس، حيث كتبت: “من الصعب أن أقول وداعًا ، لكن أرجو أن تعلموا أنني كنت في هذه المعركة من أجلك”.

وكانت المناقشة المسجلة بين أعضاء مجلس المدينة جيل سيديلو وكيفين دي ليون، رئيس اتحاد العمال في مقاطعة لوس أنجلوس رون هيريرا والسيدة مارتينيز.

سياسية أمريكية تستقيل من منصبها

وفي المحادثة المسجلة، سمعت السيدة مارتينيز وهي تستخدم مصطلحًا إسبانيًا لتشبيه الابن الأسود المتبنى لأحد أعضاء المجلس بالحيوان.

كما عبرت عن شكواها من أن الطفل ، الذي كان يبلغ من العمر عامين في ذلك الوقت ، أساء التصرف أثناء إحدى الفعاليات.

وقالت: "إنهم يربونه مثل طفل أبيض صغير.. هذا الطفل يحتاج إلى ضرب. دعني آخذه حول الزاوية أضربه ثم سأعيده

كما ناقش أعضاء المجلس الثلاثة مع زعيم النقابة كيفية ترسيخ القوة السياسية اللاتينية في مناطق المجالس.

وفي بيان لها يوم الاثنين أعلنت فيه تركها منصب رئيس المجلس وأخذها إجازة ، اعتذرت لزميلتها قائلة: "كأم أنا آسفة. أشعر بالخجل حقا".

وفي الوقت نفسه، رحبت حاكمة كاليفورنيا جافين نيوسوم باستقالتها من مقعدها في المجلس يوم الأربعاء، وكتب نيوسوم على تويتر: "لا يمكن التسامح مع العنصرية في كاليفورنيا".

قال عمدة لوس أنجلوس ، إريك جارسيتي ، إنها اتخذت القرار الصحيح"، كما دعا العمدة أعضاء المجلس سيديلو ودي ليون إلى الاستقالة أيضًا، خاصة أنه يحتوي التسجيل الصوتي المسجل سرًا أيضًا على تعليقات تحط من قدر اليهود والأرمن.

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