زاهي حواس: الفراعنة أول من اهتم بالموضة والأناقة منذ 5 آلاف عام..فيديو

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أنه لا بد من عمل الدعاية غير المباشرة، وإعطاء التسهيلات للأجانب والقوافل السياحية للمصريين، من أجل دعم السياحة.

وقال حواس، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لدار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي الذي تعرضه قناة صدى البلد حصريا، أنني سأتحدث عن الأقصر، عن أهم اكتشافاتي في وادي الملوك، وسأتحدث عن ستيفانو ريتشي.

البساطة في الملابس

وتابع عالم الآثار، أن موضة الملكة نفرتاري، وما كانت ترتديه من ملابس مازالت موضة في نيويورك، معلقا “الفراعنة أول من اهتم بالموضة والأناقة منذ 5 آلاف عام".