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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بأحمر شفاه ازرق.. رحاب الجمل تلفت الأنظار بإطلالة جديدة

رحاب الجمل
رحاب الجمل

خطفت الفنانة رحاب الجمل أنظار متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت رحاب الجمل في إطلالة جذابة مرتدية جيب أنيق باللون الاخصر مع بادى ابيص وستره جينز، وتركت خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة الكيرلي، مع مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها، وروج باللون الأزرق الجريء.

IMG_٢٠٢٢١٠١٣_١٢٢٨٢٠
IMG_٢٠٢٢١٠١٣_١٢٢٨٢٠


وتنتظر رحاب الجمل عرض فيلمها الجديد "مستر إكس" بطولة احمد فهمي وهنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.


والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد رشيد، وتدور أحداثه في اطار كوميدى رومانسى.

 

وشاركت الفنانة رحاب الجمل، موسم رمضان 2022 بمسلسل توبة؛ مع النجم عمرو سعد بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي بمسلسل ملوك الجدعنة.


يشارك في بطولة مسلسل توبة بجانب النجم عمرو سعد، مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم أسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وهالة فاخر، وحجاج عبد العظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أحمد صالح.

 

إطلالة جذابة اطلاله جديده الفنانة رحاب الجمل رحاب الجمل تلفت الانظار

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