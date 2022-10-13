دارين حداد تُبهر متابعيها علي انستجرام

حرصت الفنانة التونسية دارين حداد ،بمشاركة جمهورها صورة جديدة برفقة كلبها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت دارين مرتدية توب أسود ورفعت شعرها الاسود بطريقة تبرز جمالها وانوثتها ، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم يتناسب مع لو بشرتها، نالت اعجاب متابعيها.

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تواصل الفنانة دارين حداد، تصوير مشاهدها بمسلسل "الضاحك الباكي" الذي يتناول قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة.



وتجسد الفنانة دارين حداد شخصية "فيكتورين" الحب الأخير وآخر زوجات الراحل نجيب الريحانى والتى تزوجها بعد قصة حب وعاش معها أياماً سعيدة حتى وفاته.



مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل ومرشح للعرض قريبا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.



يذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.



وتعرض حاليا دارين حداد مسرحيتها الجديدة "مانجة هندي" على مسرح جلال الشرقاوي، وتقدم دارين في المسرحية عدد من الاستعراضات.