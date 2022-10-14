مفاجأة سارة للمعتمرين المصريين| إقامة بمكة لمدة 5 ليال بـ4400 جنيه| فيديو

أكد حسين محمد حجازي رئيس إحدى الشركات السعودية المعتمدة عبر منصة نسك للعمرة، أن شركته من أوائل الشركات التى تقوم بعمل خدمات العمرة لـ المصريين، موضحًا أن المنصة تقدم باقة اقتصادية شاملة التأشيرة و التأمين الطبي و السكن فى مكة المكرمة لمدة 5 ليالي.

وأضاف مداخلة هاتفية ببرنامج " مانشيت" المذاع على قناة سي بي سي، الإعلامي جابر القرموطي، أن مبلغ الـ 4400 سيكون لتقديم خدمات لمدة 5 أيام فى مكة.

ولفت إلى أن الفندق 4 نجوم أ، والسكن يكون فى غرفة رباعية، سواء كانت عائلة، أو أشخاص مختلفة، ولكن فى حالة طلب غرفة 2 أفراد، يكون هناك زيادة فى الأموال.

وأشار إلى أن المعتمر هو من يقوم بحجز الطائرة، وتكون على حسابه، وأن يبلغ منصة نسك بموعد السفر، ويتم تجهيز كل شئ.

وأوضح أن هذا الطرح يتم لأول سنة، ولأول مرة وأن مبلغ 4400 جنيه قليل، وهذا البرنامج مخصص لـ المصري فقط أو أى شخص يحمل الجنسية المصرية، ولا يشترط أن يكون حاملا لتأشيرة شينجن.

وكشف أنه تم استقبال أكثر من 100 ألف طلب، وأن المجال مازال مفتوح لكل ضيوف الرحمن من جمهورية مصر العربية، وأنه فى حالة وصول العدد لـ نصف مليون سيتم استقبال الطلبات.

ووجه نصيحة لـ المصريين الذين يريدون عمل عمرة:" نقدم الخدمات بطريقة مميزة، ومن يريد الحجز عليه أن يتواصل عبر منصة الشركة".