عضو سابق بغرفة السياحة يفجر مفاجأة عن أسعار العمرة هذا العام

كشف علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية سابقا، تفاصيل ما تردد بشأن وصول قيمة رحلة العمرة إلى 4400 جنيه عبر تطبيق "نُسك"، قائلا: "ما تردد بشأن هذا الصدد كان مصدره تصريحا للسفير السعودي".

وأشار الغمري، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إلى أن قيمة تذكرة الطيران ذهابا وعودة إلى السعودية تصل إلى 6500 جنيه، ورسوم البوابة المصرية للحج والعمرة 3200جنيه، بينما تصل قيمة رسوم تأشيرة العمرة لدى الجانب السعودي إلى 750 ريال، إلى جانب دفع 130 ريالا نقديا.

وعن تفاصيل إجراء رحلة عمرة بقيمة 4400 جنيه، أوضح أن السعودية رفعت القيود الخاصة بإجراء العمرة كنوع من تنشيط الوضع، وسمحوا لحاملي التأشيرة شنغن، أو تأشيرة الاتحاد الأوروبي، أو مقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى المطارات السعودية والحصول على تأشيرة بـ 4400 ريال، منوها بأن أسعار العمرة في مصر تبدأ من 22 ألف جنيه.