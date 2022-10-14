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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أب يرسل لإبنته تعليق غريب على صورة زفافها

كنت سمينة.. أب يرسل لابنته تعليقا غريبا على صورة زفافها في أمريكا

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

الأب هو الداعم الأول و الأساسي لأي فتاة، و لكن إذا كان الأب مسجون في قضية قتل مدى الحياة فإن إبنته قد تلغي فكرة أنه سيساندها في أية خطوة، خاصة لأنه قاتل محترف و لن تسمح إدارة السجن السماح له بالخروج لأية سبب حتى لو كان حفل زفاف إبنته . 
وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن شابة أمريكية نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك، أوضحت فيه تعليق والدها على شكلها في حفل زفافها و فوجئت من قدرته على الوصول إلى حسابها على إنستجرام و مشاهدة الصور . 

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قالت الشابة في مقطع فيديو نال إعجاب 700 ألف شخص أن والدها مسجون في قضية قتل 8 نساء منذ التسعينات، و لا أمل في خروجه، فهو محكوم عليه بالسجن مدى الحياة و لن تسمح السلطات بخروجه لأية سبب. 
أوضحت الشابة في الفيديو، أن والدتها أرسل لها خطابا يهنئها فيه بالزواج، و لكنها تفاجئت أنه تمكن من الحصول على صورة زفافها أثناء تواجده في محبسه، و علق عليه و قال" كنت سمينة أنت و زوجك في الصور ، و لكن يبدو أنها زيجة سعيدة و اتمنى لكما السعادة" . 

لقطة من الفيديو التي كانت تتحدث الشابة عن والدها فيه 


جدير بالذكر أن الشابة نشرت ما قام بإرساله الأب لها، و أضافت أنه قام بإرسال أيضا بعد الرسائل و لكنها لم تفتحها خوفا منه، و لكنها حينما فتحتها وجدت بعض الهدايا، فقد كانت بها حقيبة قام أحد أصدقائه في السجن بصنعها لها، و لكنها كانت ترفض أي شئ منه  ، و تسائلت الشابة في نهاية الفيديو عن الطريقة التي تمكن والدها من الوصول إلى وسائل التواصل الإجتماعي و مشاهدة صورها و متابعتها .

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