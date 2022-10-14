كنت سمينة.. أب يرسل لابنته تعليقا غريبا على صورة زفافها في أمريكا

أب يرسل لإبنته تعليق غريب على صورة زفافها

الأب هو الداعم الأول و الأساسي لأي فتاة، و لكن إذا كان الأب مسجون في قضية قتل مدى الحياة فإن إبنته قد تلغي فكرة أنه سيساندها في أية خطوة، خاصة لأنه قاتل محترف و لن تسمح إدارة السجن السماح له بالخروج لأية سبب حتى لو كان حفل زفاف إبنته .

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن شابة أمريكية نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك، أوضحت فيه تعليق والدها على شكلها في حفل زفافها و فوجئت من قدرته على الوصول إلى حسابها على إنستجرام و مشاهدة الصور .



قالت الشابة في مقطع فيديو نال إعجاب 700 ألف شخص أن والدها مسجون في قضية قتل 8 نساء منذ التسعينات، و لا أمل في خروجه، فهو محكوم عليه بالسجن مدى الحياة و لن تسمح السلطات بخروجه لأية سبب.

أوضحت الشابة في الفيديو، أن والدتها أرسل لها خطابا يهنئها فيه بالزواج، و لكنها تفاجئت أنه تمكن من الحصول على صورة زفافها أثناء تواجده في محبسه، و علق عليه و قال" كنت سمينة أنت و زوجك في الصور ، و لكن يبدو أنها زيجة سعيدة و اتمنى لكما السعادة" .

لقطة من الفيديو التي كانت تتحدث الشابة عن والدها فيه



جدير بالذكر أن الشابة نشرت ما قام بإرساله الأب لها، و أضافت أنه قام بإرسال أيضا بعد الرسائل و لكنها لم تفتحها خوفا منه، و لكنها حينما فتحتها وجدت بعض الهدايا، فقد كانت بها حقيبة قام أحد أصدقائه في السجن بصنعها لها، و لكنها كانت ترفض أي شئ منه ، و تسائلت الشابة في نهاية الفيديو عن الطريقة التي تمكن والدها من الوصول إلى وسائل التواصل الإجتماعي و مشاهدة صورها و متابعتها .