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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدث العسكري يوجه رسالة عاجلة لمن يشكك فى انتصار أكتوبر| فيديو

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

أكد اللواء غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن حرب أكتوبر تأكيد على أن الثروة الحقيقية لدينا هي الفرد.

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المتحدث العسكري ردًا على المشككين: المنتصر هو من فرض السلام

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المتحدث العسكري: جيل أكتوبر أعادوا صياغة التاريخ بتضحياتهم ودمائهم

وأضاف المتحدث العسكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة أم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه فى أثناء الحديث عن جيل أكتوبر، سنقول أن هذا الجيل العظيم أعاد صياغة تاريخ العسكرية المصرية.

ولفت إلى أن القوات المسلحة مع الشعب، قدمت ملحمة وطنية عظيمة استعادة بها الأرض فى حرب أكتوبر 73، وأن ماحدث فى حرب من معارك كانت بمثابة معجزة حقيقية.

وأشار إلى أن انتصارات أكتوبر لن تكون بالشكل الذى نحتفل به الآن لولا مساندة الشعب المصري، وأوضح أن حرب أكتوبر انتصار واضح، وما حدث فى أكتوبر يدرس فى كل الأكاديميات العسكرية بالعالم.

وتحدث عما يشكك بأن مصر لم تكسب الحرب، فى انتصار وأكد أن المنتصر هو من استعاد أرضه كامله دون انتقاص، وحرب أكتوبر لا تحتاج لمن يدافع عنها.

المتحدث العسكري القوات المسلحة أكتوبر حرب اكتوبر شريف عامر العسكرية المصرية

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