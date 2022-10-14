بـ كاب ونظارة.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد رمضان عبر انستجرام

شارك الفنان محمد رمضان فيديو قصير له، عبر خاصيه “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد رمضان في الفيديو مرتدي جاكيت جلد باللون الأسود وتيشيرت باللون الأبيض، مع كاب باللون الأحمر، ونظارة شمس أنيقة.

وبدأ النجم محمد رمضان، تصوير أول مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد «العمدة»، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

ونشر محمد رمضان أول صورة من كواليس المسلسل عبر "انستجرام"، وعلق قائلا: "توكلنا على الله ( العمدة ) .. رمضان القادم تأليف محمد سامي و مهاب طارق إخراج محمد سامي إنتاج محمد السعدي و جوهر".

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.