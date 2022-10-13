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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل العمدة.. محمد سامي يكشف تفاصيل شخصية رمضان بالموسم الدرامي 2023

محمد رمضان
محمد رمضان

شخصية محمد رمضان في مسلسله الجديد.. أذاع برنامج ET بالعربي، لقاء مع المخرج محمد سامي، الذي كشف عن كواليس مسلسل العمدة للفنان محمد رمضان، في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل لعام 2023. 

وقال محمد سامي، إن المسلسل ليس صعيدي، ولكن اسم العمدة مستوحى من اسم شخصية محمد رمضان في المسلسل «جعفر عبد الجواد العمدة»، مشيرا إلى أن سبب توقفهما عن التعاون في أعمال فنية مؤخرا يعود إلى انشغال كلا منهما بأعمال تتعارض أوقات تصويرها، لكنهما قدما أعمالا فنية تركت علامات لدى المشاهد. 

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كليب دوشة 

من جهة أخرى، حقق كليب “دوشة” للفنان محمد رمضان، 8 ملايين مشاهدة، بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، يوم الأربعاء 14 سبتمبر الجاري. 

كليب “دوشة”، كلمات وألحان فريق "الباور العالي"، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبد الغني شوشة، ومن إخراج محمد سمير.

وكان رمضان قرر تأجيل طرح كليب "دوشة" حدادا على وفاة الملكة إليزابيث.

وطرح رمضان مؤخرا أغنية "متغاظين" عبر قناته على "يوتيوب"، بينما حققت أغنية "تنطيط" نجاحا جماهيريا كبيرا، وتخطت حاجز الـ 25 مليون مشاهدة منذ طرحها في 23 يونيو الماضي.

يذكر أن محمد رمضان طرح في وقت سابق قبلهما، أغنية "بلالين" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا عقب طرحها.

 

أغاني محمد رمضان

وشوَّق الفنان محمد رمضان لأغنيته الجديدة "دوشة"، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرحها قريبًا.

ونشر محمد رمضان الفيديو عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، وعلق عليه: "هنقفل الصيف بـ دوشة.. قريبا.. ثقة في الله نجاح".

 

آخر أعمال محمد رمضان

كانت آخر الأعمال الغنائية التي طرحها محمد رمضان على "يوتيوب" أغنية "تنطيط" من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة.

وأحيا  محمد رمضان رمضان، الخميس الماضي، حفلا غنائيا ضخما باليونان بحضور جماهيري كبير، رفع لافتة كامل العدد. 

وقدم محمد رمضان عددا كبيرا من أغانيه التي عشقها الجمهور ما بين القديم والجديد، ليُشعل بها  حماس جمهوره الكبير الذي حرص على حضور الحفل قبل موعده بساعات عديدة لرؤية نجمهم.

ومن بين الأغاني التي قدمها محمد رمضان على المسرح، "بلالين" و"تنطيط" و"انساي" و"الملك" و "ثابت" و"مافيا" و"نمبر وان"، وغيرها.

 

محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

من جهة أخرى، فاجأ الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، بقيامه بإلغاء متابعة الفنان أحمد سعد، رغم الضجة التي أحدثها الأخير خلال العام الماضي، بظهوره في مسلسل “موسى”، الذي جمع رمضان والفنانة سمية الخشاب. 

ورغم قيام محمد رمضان بإلغاء متابعة أحمد سعد عبر “إنستجرام”، إلا أن الأخير لا يزال يتابعه، وهو ما أثار التساؤلات حول وجود خلاف بينهما. 

بينما أبقى محمد رمضان متابعته للفنانة سمية الخشاب، وهي أيضا أبقت على متابعته عبر تطبيق “إنستجرام”. 

ظهور أحمد سعد، في مسلسل “موسى” للفنان محمد رمضان، العام الماضي، أحدث ضجة كبيرة، بعدما ظهر الأول كمغنٍ شعبي في مشهد زفاف طليقته سمية الخشاب على رمضان. 

محمد رمضان الفنان محمد رمضان محمد سامى المخرج محمد سامي مسلسل العمدة

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