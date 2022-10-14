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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهب يسجل خسارة أسبوعية جديدة رغم ارتفاعه عالمياً

الذهب يسجل خسارة
الذهب يسجل خسارة أسبوعية جديدة رغم ارتفاعه عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1668.46 دولار للأوقية، الساعة 04.02 بتوقيت غرينيتش، وانخفضت الأسعار بنسبة 1.6% حتى الآن خلال الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 1666.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، ما يجعل الذهب أقل كلفة للمشترين في الخارج، وفي غضون ذلك تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من ذروة 14 عاماً التي لامستها يوم الخميس.

وأظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر، مع صعود الإيجارات بأكبر قدر منذ عام 1990 وارتفاع كلفة المواد الغذائية أيضاً، ليقفز مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 6.6% على أساس سنوي.

ويتوقع المتعاملون إلى حد بعيد أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في ختام اجتماعه في 1-2 نوفمبر.

ويُنظر إلى الذهب تقليدياً على أنه أداة تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم قد قلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يحقق عائداً ثابتاً.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.6% إلى 18.98 دولار للأوقية وتتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس.

وزاد البلاتين 0.5% إلى 900.49 دولار والبلاديوم 0.9% إلى 2125.50 دولار، ويتجه كل منهما صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

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