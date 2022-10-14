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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض وأسباب وأعراض الكوليرا

البيض
البيض

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

اليوم العالمي لـ البيض.. ماذا يحدث للجسم عند تناوله؟..10 فوائد صحية

يحتفل العالم يوم ١٤ أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمي لـ البيض، ويعتبر من الأطعمة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعتبر أجزاء أساسية من نظام غذائي صحي، في أجزاء كثيرة من العالم ، يعتبر البيض غذاءً متاحًا بسهولة ورخيص الثمن.

بعد ظهور حالات في لبنان.. أسباب وأعراض الكوليرا وطرق تجنبها

أعلنت  وزارة الصحة اللبنانية عن ظهور 4 حالات إصابة جديدة بمرض الكوليرا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المُسجلة في البلاد إلى 18 حالة منذ ظهور المرض في البلاد في 5 أكتوبر الجاري، لذا نرصد لكم فيما يلي أبرز أسباب وأعراض مرض الكوليرا.

نشاط يومي يقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

وجدت دراسة جديدة أن السير 8200 خطوة يوميًا يمكن أن يحميك من الأمراض المزمنة ، كما يساعد في تقليل مخاطرالسمنة وتوقف التنفس أثناء النوم وارتجاع الحمض المعدي المريئي واضطراب الاكتئاب الشديد.

لبشرة نضرة.. 5 مقشرات سهلة للوجه من مطبخك

أهم ما يميز المرأة وجمالها بشرتها، ويحتاج الحصول علي بشرة لامعة ونضرة لا بد من الاهتمام بها فهناك كثير من النساء يستخدمون مقشرات للوجه ولكن هناك منتجات ومستحضرات تجميلية يوجد بها مواد كيميائية لا تقوم بتغذية البشرة بشكل عميق وهنا نعرض لكي سيدتيأنواع لتقشير الوجه مكوناتها طبيعية تجعلك في تألق دائم. 

 

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