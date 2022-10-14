الجيزة تستعد لموسم الأمطار .. وضع خطة استباقية للتعامل الفوري مع الطوارئ.. تحديد 200 نقطة تجمع للمياه .. وتجهيز2216 بالوعة للصرف خلال الشتاء

*تجهيز خطط تحويلات مرورية بالشوارع

*مراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع

*تحديث سيناريوهات التعامل مع الأمطار

مع بداية فصل الشتاء من كل عام تكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لمجابهة موسم الأمطار، ومراجعة خطة أجهزة المحافظة للتعامل مع أي كميات متوقعة للأمطار خلال فصل الشتاء.

لمتابعة تلك الاستعدادات عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا موسعاً للوقوف على الاستعدادات النهائية لمجابهة موسم الأمطار وأكد خلاله على الأجهزة التنفيذية بضرورة وضع خطة استباقية للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار.

ووجه محافظ الجيزة بتحديث خطط وسيناريوهات التعامل مع موسم الأمطار إستعداداً لأية اضطرابات جوية يتم رصدها، بالتعاون مع أجهزة الرصد المعنية .

وأكد المحافظ، تفعيل دور لجان المتابعة والرصد للمرور على شبكات بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من إتمام عمليات الصيانة والتطهير اللازمة لها ومراجعة محطات الصرف الصحى للتأكد من عملها لكامل طاقتها.

وأشار إلى أنه تم تحديد حوالي ٢٠٠ نقطة تجمع متوقعة للمياه للتعامل الفوري معها من خلال ٦٠٠ معدة وسيارة شفط تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والاحياء والمراكز وهيئة النظافة ينفذ من خلالهم خطة تحرك سريع وتمركز إلى جانب استغلال مقومات المجتمع المدنى فى حال الحاجه لذلك .

كما أكد المحافظ أنه، سبق تجهيز تلك النقاط الساخنة بــ ٢٢١٦ بالوعة لصرف مياه الأمطار لتصريف المياه على شبكات الصرف الصحى لمنع تراكمها بالميادين والطرق ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق مع التنسيق الدائم مع غرف العمليات بمختلف الجهات المعنية والربط مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة لتنسيق الجهود .

وخلال الإجتماع وجه محافظ الجيزة بتشكيل لجان مشتركة لمراجعة كفاءة سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار وبالوعات وشبكات الصرف ومخرات السيول وشبكات الإنارة والأخذ بكافة الملاحظات الواردة من تلك اللجان ومعالجتها فورا، مشددا على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتوسع فى تركيب بالوعات صرف الأمطار خاصة بالشوارع الجاري تطويرها ورصد الشوارع التى بحاجة لبالوعات إضافية لدعمها دون الإضرار بنتائج أعمال التطوير التى شهدتها العديد من قطاعات المحافظة خلال الفترة الماضية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضاري وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع، ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين مؤكدا علي ضرورة إعداد خطة للطوارئ لعمل كافة المنشأت الحيوية والإستراتيجية وتوفير مولدات كهرباء لسرعة التوجه لمناطق الإنقطاعات تجنباً لأى حدث طارئ.

كما شدد محافظ الجيزة على مديرية الموارد المائية والرى بسرعة الانتهاء من ترميم وتدبيش وتطهير مخرات السيول وتنفيذ الأعمال الصناعية من بحيرات صناعية وحواجز لمنع وصول المياه إلى الوادى والكتل السكنية وتنفيذ خطة لتوزيع المياه بالترع والمصارف المجاورة لكل مخر سيل لتخفيف الضغوط المتوقعة.

وكلف محافظ الجيزة الإدارة العامة للمرور بإعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسبا لأية حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأي محور مروري.

كما كلف المحافظ مديريات التضامن الإجتماعى والشباب والرياضة والتربية والتعليم بتوفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها اشتراطات الأمان والسلامة وتجهيزها بوسائل الإقامة والإعاشة اللازمة وتوفير مخزون إضافى منها لتحقيق الإكتفاء بكل قطاع .

وخلال الاجتماع إستمع محافظ الجيزة لخطط عمل كافه الجهات المعنية للوقوف على إستعدادات كلاً منها حيث إطمئن المحافظ على توافر مخزون السلع والأدوية الإستراتيجى اللازم لسد إحتياجات المواطنين والتجهيزات الخاصة بحالات الطوارئ من خلال تقارير مديريتى الصحة والتموين والتى أوضحت جاهزيتها للتوجه العاجل ومد القطاعات باحتياجاتها والتى تشمل المخابز المتنقلة ومواد الوقاية والإجراءات الإحترازية لمواجهة مرض كورونا.

كما أشار تقرير شركه مياه الشرب والصرف الصحي انه جاري دعم إمكانيات الشركة بعدد ١٠ سيارات شفط كبيرة في اطار جهود التحديث الدوري ورقع كفاءة أسطول المعدات للتعامل السريع مع اي هطول للأمطار.

واكد تقرير شركة الكهرباء علي توفير ٤٥ مولد لتوفير الدعم الكهربائي اللازم للمنشأت العامة حال إنقطاع التيار الكهربائى بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

كما أوضح تقرير هيئة النظافة والتجميل إلى توفير سيارة لتزويد السيارات والمعدات العاملة بمنظومة شفط مياه الامطار بالوقود بمناطق العمل دون الحاجة إلى التوجه لجراجات الهيئة أو محطات البنزين الي جانب توفير العدد الكافي من الأحذية وملابس الأمطار اللازمة للعمالة الميدانية اثناء الأمطار .