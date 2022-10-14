الوزراء في أسبوع.. ترتيبات لوجستية لمؤتمر المناخ وأعلى زيادة لتدفقات الاستمثار بـ10 سنوات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي، خلال الفترة من 8حتى 14 أكتوبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.



جاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على طلب وزارة الطيران المدني بشأن مد الإعفاء من مقابل الجعل حتى 30/4/2023، وذلك لجميع دول العالم؛ فى إطار تنشيط حركة السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة (بوزارة الداخلية) بمساحات مختلفة، بعد إعادة الانتشار لمواقعها، وذلك فى محافظات: القليوبية، والغربية، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والقاهرة، على أن يتم نقلها لصالح وزارة المالية، وقيدها في دفاترها كمال من أموالها الخاصة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، مثل استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

والموافقة على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا فى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الترتيبات اللوجستية الخاصة بانعقاد مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، بحضور وزيرة البيئة، ومنسق عام وزارة الخارجية للدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومسئولي الشركة المنظمة لعدد من الفعاليات الخاصة بالمؤتمر، بجانب اجتماع لمتابعة مستجدات عملية طرح حصص في بعض الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وعدد من المسئولين، فضلاً عن اجتماع لبحث تعزيز فرص التعاون الممكنة بين الحكومة و"الشركة المصرية الألمانية للمضخات روهربمبن مصر"، المتخصصة في إنتاج الطلمبات، فيما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى.



كما تضمنت الاجتماعات أيضاً كما أورد التقرير، اجتماعاً لمتابعة سبل تنمية صناعة السياحة ومقترحات تطوير هذه الصناعة، وذلك بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيران المدني، والسياحة والآثار، وعدد من المطورين والمستثمرين السياحيين، بالإضافة إلى اجتماع مع عدد من المطورين العقاريين.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في تصدير العقار المصري والوصول لـ "خريطة طريق" لتطوير القطاع في المؤتمر الاقتصادي، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما ترأس الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل الاستعدادات التي تتم لعقد المؤتمر الاقتصادي، ومعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، إلى جانب اجتماع مع رئيس هيئة الدواء المصرية لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة مثل جذب المزيد من الاستثمارات لسوق الدواء المصرية، وتوطين صناعة المستحضرات الطبية والحيوية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وسفراء عدد من الدول العربية، كما تم استعراض تقرير من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي 2021/2022.

وارتفعت صافي تدفقات الاستثمار لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي 2020/2021، وهى الزيادة الأعلى منذ عشر سنوات، في حين تم الإعلان عن تنظيم احتفالية ضخمة مع الإمارات تحت شعار " مصر والإمارات قلب واحد"؛ وذلك للاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، حيث قال إن الحكومة المصرية حريصة على تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية مع الإمارات، وإبراز مدى التميز والخصوصية التى تجمع البلدين. كما شهد سيادته مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن تعزيز التعاون والتنسيق ودعم التكامل بين الجانبين، بهدف تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي وخلق مناخ استثماري جيد، بما يخدم الاقتصاد الوطني.



كما قام رئيس الوزراء بزيارة إلى مدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ 27 لقمة المناخ، التي تعقد الشهر المقبل، وذلك برفقة وزراء البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيران المدني، والسياحة والآثار، وكان في الاستقبال محافظ جنوب سيناء، وتفقد ومرافقوه، عدداً من مشروعات التطوير التي يشهدها مطار شرم الشيخ الدولي، للوقوف على سير العمل بها، ومن بينها: المهابط والممرات، وصالات الوصول والمغادرة، ومداخل ومخارج المطار، وأعمال تنسيق الموقع، كذلك تابع سيادته موقف تقدم الأعمال بالمنطقة الخضراء، التي يتم إقامتها بحديقة السلام، وكذا المنطقة الزرقاء التي تتولى إدارتها سكرتارية الأمم المتحدة، وذلك استعداداً لاستضافة مدينة شرم الشيخ للعديد من الفعاليات خلال قمة المناخ.



واستكمالا لأنشطة رئيس الوزراء، فقد شهد سيادته افتتاح فندقي "ميراكى"، و"صن رايز وايت هيلز"، اللذين يتزامن تدشينهما مع الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر المناخ الشهر المقبل في مدينة شرم الشيخ، ورافقه وزراء البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيران المدني، والسياحة والآثار، ومحافظ جنوب سيناء، وأيضاً قام بجولة ليلية موسعة لتفقد سير العمل بمشروعات التطوير بالعديد من الطرق والميادين الرئيسية بمدينة شرم الشيخ، ضمن خطوات تأهب المدينة لاستقبال الزوار والمشاركين بمؤتمر تغير المناخ COP27 الشهر المقبل، فضلاً عن تفقد مشروع تنفيذ الممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ "ممشى السلام"، وذلك خلال جولته الليلية لمتابعة مشروعات التطوير بالمدينة.

وأكد أن الممشى يدعم المنظومة السياحية بالمدينة ويجذب السائحين والزوار ويساعد في إتاحة فرص العمل والتشغيل, كما تفقد ومرافقوه أعمال تطوير سقالة شرم الشيخ "بخليج نعمة"، وتابع سير العمل في عدد من مشروعات الطرق، وذلك في ختام جولته الليلية بمدينة شرم الشيخ، بجانب تفقد نقطة تجمع الأتوبيسات الكهربائية، وأخرى التي تعمل بالغاز الطبيعي، التي ستشارك في حركة التنقلات خلال انعقاد مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ



أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والاندماج الأوروبي بجمهورية مولدوفا، والوفد المرافق له، حيث أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع مولدوفا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وذلك بحضور نائب مساعد وزير الخارجية، ورئيس مركز البحوث الزراعية، إلى جانب لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء.