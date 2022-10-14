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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار عمل قوافل صناع الخير بمستشفى العريش

توافد المواطنين علي
توافد المواطنين علي قوافل صناع الخير بالعريش

تواصل  القوافل الطبية،  التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة طنطا لخدمة أهالي محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة ، عملها داخل مستشفى العريش العام محافظة شمال سيناء ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء واشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد عبد الفضيل شوشه المحافظ، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، بالتعاون مع مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وقال الدكتور صلاح سلام  أمين عام مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية،  إن  القوافل تشمل  15 تخصصا طبيا مختلفا والتي أستمر عمليات على مدار ثلاثة أيام .. حيث تختتم اعمالها بالتواجد في مستشفي بئر العبد النموذجي لخدمة أهالي مدينة بئ العب وقراها .


قيادات القافلة

وقد حرص اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، على استقبال وفد من قيادات القافلة ضم هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير  والدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وعدد من قيادات جامعة طنطا .

واكد محافظ شمال سيناء خلال اللقاء على اصدار توجيهات لكل الأجهزة التنفيذية في المحافظة بالتعاون الكامل من اجل تحقيق اهداف القافلة معربا عن تقديره للجهات المشاركة 

  
 

العريش قوافل صناع الخير مستشفي

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