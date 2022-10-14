قصّت شعر طالبة في الحصة | مُعلمة تواجه عقوبة رادعة بـ الكويت

أكد مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية بالكويت بالإنابة محمد عايض العجمي لـ«الراي» أن «إدارة المنطقة فتحت تحقيقا مع معلمة وافدة اتهمت بقص جزء من شعر طالبة في إحدى المدارس الثانوية بنهاية اليوم الدراسي يوم الخميس وتم إبلاغ الوزارة بذلك».

ووصف العجمي فعل المعلمة – إن صح - بـ«الجريمة، التي يستطيع بسببها ولي الأمر مقاضاة المعلمة وتسجيل شكوى ضدها في قسم الشرطة».

فيما أكد أن إدارة الشؤون القانونية في المنطقة سوف تستدعي المعلمة لسماع أقوالها يوم الأحد وإن ثبتت إدانتها سوف نقوم بإنهاء خدماتها فورا».



وعن مبررات هذا الفعل، قال العجمي «لا أعلم سببا لذلك سوى العنجهية وسوف نتخذ العقوبة المناسبة لحجم هذا الفعل فور استكمال التحقيقات».

