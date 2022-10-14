عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حصول أرملة على معاش زوجها رغم عقد قرانها .. اِعرف العقوبة القانونية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعددت أشكال جرائم  اختلاس المال العام ومنها حصول الزوجة علي معاش زوجها المتوفى أثناء زواجها من رجل آخر دون إبلاغ الجهة المختصة بصرف المعاشات وذلك بسبب إعتبار القانون لها في هذا الوضع خارج الفئات المستحقة للحصول علي المعاش، حيث حدد قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات عددا من الحالات التي تسمح بقطع المعاش عن المستحق وهي كالأتي 

 

حالات وقف المعاش 

  • وفاة المستحق للمعاش.
  • زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
  • بلوغ الأبن أو الأخ سن الـ 21.

 

أرملة تحصل على المعاش رغم زواجها 

وفي هذا الإطار أمرت النيابة العامة بمركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، بتجديد حبس خمسينية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلائها على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق، عن معاش زوجها، بلغت جملتها 139 ألف و542 جنيهًا.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود محضرًا من  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من المدعو "علاء الدين. م. هـ م- 54 سنة- مدير الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بسوهاج- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج".

 

تحويل معاشات 6 ورثة لعمال مصريين سابقين في إيطاليا

وزير الأوقاف يعتمد مليون جنيه لدعم معاشات نقابة القراء لعام 2022

مفاده إستيلاء المدعوة "هدى. ف. ا- 50 سنة- حاصلة على دبلوم صناعي- وتقيم دائرة قسم جرجا"، على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي دون وجه حق، وذلك عن معاش زوجها المدعو "علي. م. ب. ع- متوفي"، بالرغم من زواجها من المدعو (محمد. ا. ح)، بلغت إجماليها 139.542.27، ما أضر بأموال الهيئة.

 

وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

عقوبات إختلاس المال العام 

 

وفي سياق متصل ، ناقش قانون العقوبات جرائم إختلاس المال العام والتزوير في الأوراق الرسمية، حيث وضع عددا من العقوبات الرادعة التي تحد من إنتشار هذه الظاهرة بالمجتمع وتهدف إلي حماية المال العام للدولة.

 

وقد  أشار القانون إلي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

  •  إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
  •  إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
  •  إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

 

 

المعاش ختلاس المال العام جتماعية سوهاج وزير الداخلية حالات وقف المعاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: سبب وحيد لرفض الأهلي توقيع عقود الرعاية الجديدة

ارتفاع غير مسبوق.. مفاجأة في أسعار الذهب و42 جنيها زيادة بعيار 21

الأهلي بريء .. تفاصيل جديدة في أزمة كهربا وغرامة الزمالك

لا هتكونى ليا ولا لغيرى.. تفاصيل واقعة تشويه شاب لوجه فتاة بقليوب

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر: تلك المناطق الأكثر تأثرا بموجة التقلبات الجوية

مظلوم| كهربا يخرج عن صمته.. وأزمة في الأهلي تهدد مستقبله

ملابس نسائية وألعاب.. وكر بحدائق الأهرام لتصوير الأفلام الإباحية وبيعها| تفاصيل

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وفلامبو لحظة بلحظة في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

حصول أرملة على معاش زوجها رغم عقد قرانها .. اِعرف العقوبة القانونية

فضل الصلاة على النبي .. 13 صيغة لقضاء الحاجة وفك الكرب لا تغفلها

في اليوم العالمي للبيض.. مخاطر غير متوقعة وطرق تجنبها عند تناوله

الأهلي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية للسلة بعد الفوز على الكاظمة الكويتي

توقف قلبها 22 دقيقة.. قصة عودة بطلة منتخب مصر من الموت

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. هل فاتك بأذان المغرب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاى تتغدى بـ 10 جنيه .. أكلة سريعة ومغذية

صبحية موتي تيجو قبري.. رسالة مؤثرة من رويدا لزوجها قبل وفاتها بالسرطان

بعد ظهور حالات في لبنان وسوريا.. كيفية الوقاية من مرض الكوليرا

شاهد.. إيناس عز الدين تظهر رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

فيديو

عمرو مصطفى يطرح أغنيته الجديدة سيبوه.. فيديو

تحذير عاجل من طقس الساعات القادمة | أجواء رعدية .. فيديو

تكلفة العمرة 4400 جنيه .. اعرف الحقيقة كاملة

أسرع هاتريك.. 6 أرقام قياسية سجلها صلاح في مباراة واحدة/تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ