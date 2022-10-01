التأمينات الإجتماعية: 500 مليار جنيه فائض صندوق المعاشات

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن صندوق إدارة واستثمار أموال التأمينات يضم فائض الآن يصل إلى 500 مليار جنيه بعد الفائض الذي تحقق العام الماضي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة "المحور"،:"وفقًا للقانون يتم استثمار 75% من أموال التأمينات في سندات وأذون الخزانة التي تديرها الدولة والتي تصل عائدها إلى 15% وفي نفس الوقت لا يوجد فيها أي مخاطرة وهي أموال مضمونة".

وأضاف:" "باقي الـ25% من فائض الأموال والتي تصل إلى 125 مليار يتولى إدارتهم مجلس أمناء صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية".