عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمال عوض: نظام التأمينات الاجتماعي مر بتحديات كثيرة منذ منتصف القرن 19

صدى البلد

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الإجتماعي ، إن هذه النسخة من المؤتمر العربى للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، هي أول نسخة تُعقد خارج مملكة البحرين الشقيقة لذا دعوني أُثمن إنعقاد مؤتمرنا هذا في جمهورية مصر العربية بمدينة السلام – شرم الشيخ - التي ستستضيف قمة المناخ "COP 27" خلال الفترة القادمة.

وأضاف عوض، خلال الجلسة الأولى من انعقاد المؤتمر العربى للتأمينات الاجتماعية الذى يغقد فى شرم الشيخ لقد عرفت مصر أول تحرك قانوني منظم لأنظمة التأمين الاجتماعي منتصف القرن ال١٩ تحديداً عام 1854 م، وعلى مدار ما يقرب من ثلاث قرون تراكمت الخبرات التشريعية والتنظيمية مما جعل مصر مرجعاً للعديد من دول المنطقة.

وتابع عوض : لا ننكر مرور نظام التأمين الإجتماعي بالعديد من التحديات عبر هذه المدة الطويلة، لعل أبرزها حديثاً "التشابكات المالية بين الهيئة وكل من الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي "، التي تم مجابتها بتكليفات رئيس الجمهورية ، ليس هذا فحسب بل ومنع حدوثها مستقبلاً، فجاء اتفاق فض التشابكات المالية على أساس علمي بناءً على دراسة اكتوارية مستقلة، وتمت التسوية بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للنظام، فكل التحية والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية على قرار سيادته التاريخي.

وقال رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية: ألقت الأزمات المتلاحقة التي يعيشها العالم المعاصر منذ جائحة كوفيد – 19 مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء والطاقة والأزمة الإقتصادية العالمية وتوقع الركود الإقتصادي التضخمي بظلالها على نظم  التأمين الإجتماعي العربية،  وأصبح لزاماً علينا كمسئولين عن تلك الأنظمة في الوطن العربي  مضاعفة جهودنا جميعاً لتحقيق المصالح المشتركة لأقطارنا العربية من خلال تعزيز التعاون العربى وتشجيع الإستثمار فى كافة القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإعمال حق الإنسان العربي في الضمان الإجتماعي والمحافظة عليه على الصعيد الوطني، بحيث يتمكن كل فرد من الوصول إلى حماية شاملة وكافية ومستدامة طوال دورة الحياة، وذلك بما يتمشى مع معايير منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.

واسترسل: إننا نتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى استشراف أفاق مستقبل نظم التقاعد والتأمينات الإجتماعية فى ظل المتغيرات الإقتصادية والاجتماعية ووضع الآلية المناسبة للعمل الجماعى على المستوى العربى لمؤسسات الضمان الإجتماعى توفر للمواطن العربى حاجاته وحقوقه الأساسية ، وذلك بتوفير الأمان والاستقرار والحماية الإجتماعية له.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

انهيار قوي لـ الذهب عالميًا.. وسعر عيار 21 في مصر مفاجأة

حجم انتقالات غريب .. مدحت شلبي ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

الحقوا اشتروا| موجة انخفاض تجتاح سوق الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

الفرح تحول لمأتم.. القصة الكاملة لوفاة صديقة عروس البحيرة أثناء الزفة

إكرامي يثير الجدل: "رمضان صبحي إن شاء الله هيكون في الأهلي"

هل توسط حسن حمدي للخطيب لإعادة رمضان صبحي للأهلي؟.. إكرامي يكشف الحقيقة

ترشيحاتنا

هل اجتناب التعامل مع حماتي منعًا للمشاكل حرام ؟.. علي جمعة يجيب

كابوس يطارده.. منتخب السنغال عقدة كارلوس كيروش رسميا ووديا

الصحة تطلاق 11 قافلة طبية للكشف والعلاج مجانا

تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28-9-2022

محكمة الأسرة تعاقب أم وجدة رفضتا تمكين أب من رؤية ابنه.. تفاصيل وحيثيات

كيف تصل مصر لـ 100 مليار دولار صادرات؟ كاتب صحفي يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تتمالك دموعها.. بدرية طلبة: أتمنى ارتداء الحجاب والتمثيل يمنعني

هل يتم استبعاده.. قميص الشناوي صداع في رأس فيتوريا ويهدد استقرار المنتخب

ابتعد عنه فورا.. طبيب يكشف مخاطر الجمبرى الصينى والمستورد المجمد

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

فيديو

نجمات تألمن بسبب الخيانة الزوجية.. اعترافات منة عرفة تثير الجدل.. ورد فعل الأخيرة صادم.. فيديو

عبد الله حسن: زواجي من غادة رجب وراء غيابي عن الساحة الغنائية

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ