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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل تعرض لصعق كهربائي بحوش عيسى في البحيرة

جثة
جثة

لقي عامل مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل محطة صرف صناعي بمنطقة الطرانة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث 

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى جثة عامل إثر تعرضه لصعق كهربائي وجرى التحفظ على الجثة.

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تحديد هوية المتوفى 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة"  عبدالفتاح عبدالعاطي عيد"، 23 سنة مقيم محافظة المنوفية، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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