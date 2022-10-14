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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسمين عز للسيدات: أهل الزوج لهم حقوق عليه.. فيديو

الإعلامية ياسمين
الإعلامية ياسمين عز

تساءلت الإعلامية ياسمين عز، عن سبب ضيق الزوجة لو ووجها يصرف على أهله، ولما ذا تسير الست على مبدأ "طالما هي زوجته فإن أهله ليس له حق عليه". 

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وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “أهل زوجك جد وجدة أولادك وعم وعمة أولادك، ولو أخوه في أزمة أو ضيقة وزوجك ساعده بمشروع هذا لا يضايقك". 

 

وتابعت ياسمين عز: “لو اخته غير مقتدرة ماديا على تجهيز نفسها ايه المانع إنه يستر بنت، ولو أخوكي اللى مكان أخو جوزك، هتبقي عايزة تعملي كل حاجة عشان أخوكي حتى لو جوزك اللي يساعده".

 

وأردفت ياسمين عز: “فيه ستات بتزعل لو جوزها بار بأهله وبوالديه، والد ووالدة الزوج هما اللي ربوه".

ياسمين عز ام بي سي مصر مصر ام بي سي برنامج “كلام الناس”

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