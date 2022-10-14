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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نهى طلعت: مد فترة توفيق أوضاع كيانات العمل الأهلي ضرورة قصوى

نهى طلعت
نهى طلعت

ثمنت نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قرار وزارة التضامن بمد فترة توفيق أوضاع كيانات العمل الأهلي.

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التحالف الوطني للعمل الأهلي يثمن قرار التضامن بمد فترة توفيق أوضاع الكيانات


وأضافت نهي طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "القرار كان رغبة لنا منذ انتهاء مدة توفيق الأوضاع الأولى والتي انتهت في يناير الماضي".


وأشارت نهي طلعت إلى أن مد فترة توفيق أوضاع كيانات العمل الأهلي كانت مطالبات لنا كجمعيات ومؤسسات أهلية كبرى"، موضحة أن مد فترة توفيق أوضاع كيانات العمل الأهلي كانت ضرورة قصوى.


وأكدت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مد فترة توفيق أوضاع كيانات العمل الأهلي يؤكد أن الدولة تدعم مؤسسات المجتمع المدني وأنها حريصة على أن يوفق أكبر عدد من الجمعيات أوضاعه، لأنه طبقا للقانون فإن الجمعية أو المؤسسة التي لن توفق أوضاعها خلال المدة القانونية المحددة سيتم حلها بحكم قضائي.

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