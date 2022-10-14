نهى طلعت: مد فترة توفيق أوضاع كيانات العمل الأهلي ضرورة قصوى

ثمنت نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قرار وزارة التضامن بمد فترة توفيق أوضاع كيانات العمل الأهلي.



وأضافت نهي طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "القرار كان رغبة لنا منذ انتهاء مدة توفيق الأوضاع الأولى والتي انتهت في يناير الماضي".



وأشارت نهي طلعت إلى أن مد فترة توفيق أوضاع كيانات العمل الأهلي كانت مطالبات لنا كجمعيات ومؤسسات أهلية كبرى"، موضحة أن مد فترة توفيق أوضاع كيانات العمل الأهلي كانت ضرورة قصوى.



وأكدت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مد فترة توفيق أوضاع كيانات العمل الأهلي يؤكد أن الدولة تدعم مؤسسات المجتمع المدني وأنها حريصة على أن يوفق أكبر عدد من الجمعيات أوضاعه، لأنه طبقا للقانون فإن الجمعية أو المؤسسة التي لن توفق أوضاعها خلال المدة القانونية المحددة سيتم حلها بحكم قضائي.