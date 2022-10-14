وليد عوني: الرقص في مصر توقف عند فيفي عبده

اعتبر وليد عوني، المخرج المسرحي العالمي، أن الرقص في مصر توقف عند فيفي عبده، قائلا إنها بروح حلوة، لكن رقص دينا لا يستهويه.

وأضاف وليد عوني خلال برنامج بالخط العريض على شاشة قناة الحياة: يعجبني رقص نبيلة عبيد، هي أفضل فنانة رقصت تقريبا.. تعلمنا الرقص الشرقي من السينما المصرية، خاصة من سامية جمال التي تمثل الرقة وتحية كاريوكا التي تعتبر أيقونة في عالم الرقص الشرقي".

وفي سياق متصل، قال عوني إنه شعر بضيق بسبب مهاجمة الكاتبة الصحفية المصرية عبلة الرويني له ولعروضه المسرحية.

وأضاف: روز اليوسف كتبت مقالا بعنوان هل وليد عوني عبقري أم بهلوان؟! وهذا النقد لن أنساه.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

