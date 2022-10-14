مدير بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة يكشف قيمة جوائز المركز الأول

كشف الدكتور باسم تهامي مدير بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة تفاصيل النسخة السادسة من البطولة الدولية بعد غياب عامين بسبب فيروس كورونا، المقامة حاليا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر الجاري.

وتابع:" هناك لاعبين كبار يشاركوا في البطولة ولديهم تصنيف عالمي، بجانب محكمة من جنوب إفريقيا ومندوبه من الاتحاد الدولي وتشيد بالجو الرائع في مصر وترتيبات البطولة".

وواصل: "يتواجد الحكم المصري أحمد مشعل من الاتحاد الدولي أيضا رفقة مندوبه جنوب إفريقيا، وكل شيء على ما يرام، وهناك تفاعل وتناغم من اللجنة المنظمة".

وزاد: "حفل افتتاح البطولة كان مميز وبه فولكلور بسيط يوضح شكل الدولة المصرية، ونحافظ المحافظة على اسم ومكانة مصر الكبيرة".

وأكمل: "البطولة السنة المقبلة ستكون لها جوائز مالية أكبر، ومصر تنظمها كل عام وهي المستوى الأول، والنسخة المقبلة ستكون أعلى".

وأردف:" الجوائز المالية للمركز الأول 10 آلاف دولار وهناك زيارات للأهرامات بشكل فردي للاعبين بسبب كثرة المباريات".

وتشهد البطولة مشاركة 144 لاعب ولاعبة من 30 دولة وهم: "الجزائر - فرنسا - تايلاند - الكونغو - السعودية - إنجلترا - ألمانيا - نيجيريا - باكستان - مالطا - أستونيا - كازاخستان - أذربيجان - موريشيوس - بلغاريا - إيطاليا - ماليزيا - المجر - جنوب إفريقيا - البحرين - سلوفاكيا - اسكتلندا - اليونان - زامبيا - ميانمار - الهند - الأردن - أوغندا - سويسرا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".