عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة يكشف قيمة جوائز المركز الأول

صدى البلد

كشف الدكتور باسم تهامي مدير بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة تفاصيل النسخة السادسة من البطولة الدولية بعد غياب عامين بسبب فيروس كورونا، المقامة حاليا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر الجاري. 

وتابع:" هناك لاعبين كبار يشاركوا في البطولة ولديهم تصنيف عالمي، بجانب محكمة من جنوب إفريقيا ومندوبه من الاتحاد الدولي وتشيد بالجو الرائع في مصر وترتيبات البطولة". 

وواصل: "يتواجد الحكم المصري أحمد مشعل من الاتحاد الدولي أيضا رفقة مندوبه جنوب إفريقيا، وكل شيء على ما يرام، وهناك تفاعل وتناغم من اللجنة المنظمة". 

وزاد: "حفل افتتاح البطولة كان مميز وبه فولكلور بسيط يوضح شكل الدولة المصرية، ونحافظ المحافظة على اسم ومكانة مصر الكبيرة". 

وأكمل: "البطولة السنة المقبلة ستكون لها جوائز مالية أكبر، ومصر تنظمها كل عام وهي المستوى الأول، والنسخة المقبلة ستكون أعلى". 

وأردف:" الجوائز المالية للمركز الأول 10 آلاف دولار وهناك زيارات للأهرامات بشكل فردي للاعبين بسبب كثرة المباريات". 

وتشهد البطولة مشاركة 144 لاعب ولاعبة من 30 دولة وهم: "الجزائر - فرنسا - تايلاند - الكونغو - السعودية - إنجلترا - ألمانيا - نيجيريا - باكستان - مالطا - أستونيا - كازاخستان - أذربيجان - موريشيوس - بلغاريا - إيطاليا - ماليزيا - المجر - جنوب إفريقيا - البحرين - سلوفاكيا - اسكتلندا - اليونان - زامبيا - ميانمار - الهند - الأردن - أوغندا - سويسرا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حزن على تويتر بعد وفاة بطل سلسلة هاري بوتر في ظروف غامضة

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو (0-0) في دوري أبطال أفريقيا

مشجع يدعم كهربا بمليون جنيه لتسديد غرامة الزمالك.. اعرف ردَّ نجم الأهلي

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وفلامبو 5-1 في دوري أبطال إفريقيا

احبسوني مكان ابني| والد عريس الإسماعيلية يشكّك في زوجة نجله بجملة خطيرة

ارتفاع غير مسبوق.. مفاجأة في أسعار الذهب و42 جنيها زيادة بعيار 21

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس الأسبوع القادم

الدكتور العائد من الموت.. زميلته تروي تفاصيل صادمة: كلمني بعد ما اتدفن|صور

ترشيحاتنا

محتاجة تطوّر نفسها .. مخرج عالمي يكشف رأيه في رقص دينا |شاهد

بالأسعار .. 5 سيارات موفرة في الوقود بالسوق المصري| صور

بمجموع 15-1.. صن داونز يتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

توفى في ظروف غامضة.. من هو بطل سلسلة هاري بوتر ؟

مهرجان أهداف.. الزمالك يكتسح فلامبو البورندي بخماسية في دوري أبطال إفريقيا

الهدف الخامس .. يوسف أسامة نبيه يسجل لـ الزمالك أمام فلامبو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصطفى قمر يحيي حفل زفاف جيلان علاء وعز شهوان.. صور

حزن على تويتر بعد وفاة بطل سلسلة هاري بوتر في ظروف غامضة

لـ التورتة والجاتوهات .. طريقة عمل الكيكة الإسفنجية

في اليوم العالمي للبيض.. مخاطر غير متوقعة وطرق تجنبها عند تناوله

فيديو

إحداها منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي بسبب المصروفات.. 4 شائعات نفتها الحكومة

عمرو مصطفى يطرح أغنيته الجديدة سيبوه.. فيديو

تحذير عاجل من طقس الساعات القادمة | أجواء رعدية .. فيديو

تكلفة العمرة 4400 جنيه .. اعرف الحقيقة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ