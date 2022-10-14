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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت في المدارس الثانوية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الاوراق المطلوبة لاستلام التابلت ، أعلنتها المدارس الثانوية العامة عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، في إطار اجراءات تسليم التابلت لطلاب الصف الاول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي 2022 / 2023 

الاوراق المطلوبة لاستلام التابلت وفقا لما أعلنته المدارس الثانوية العامة على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تتمثل في :

  • وثيقة دفع رسوم تأمين التابلت التي تم دفعها في البريد (أصل +٢ صورة منها )
  • صورة من شهادة الميلاد.
  • صورة بطاقة ولي الأمر.
  • إقرار استلام التابلت الذي يوقعه ولي الأمر والطالب (موجود بالمدرسة ) .

وأكدت المدارس الثانوية العامة أنه يتم وضع الاوراق المطلوبة لاستلام التابلت في “دوسيه بلاستيك” ، كما تم التشديد على أن ولي الأمر فقط يكون هو المسئول عن التوقيع علي اقرار استلام التابلت .

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انتهاء توزيع تابلت أولى ثانوي بالمدارس18 أكتوبر

 

وكان قد كشف شادي عبد الله زلطة ، المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل جديدة بشأن أخر أخبار توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي في المدارس.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم لـ صدى البلد : وفقا لما هو مخطط ، سوف تنتهي جميع المدارس الثانوية من توزيع التابلت على طلاب الصف الاول الثانوي ، بحلول 18 أكتوبر الجاري.

رسوم تأمين التابلت

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رسوم تأمين التابلت تقدر بـ 105 جنيهات، ولابد أن يدفعها جميع طلاب مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة وكذلك المعلمين الذين تسلموا التابلت.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رسوم تأمين التابلت يمكن دفعها في مكاتب البريد. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن سداد رسوم تأمين التابلت أمر لابد من عدم تجاهله ، حرصا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد او التلف الكلي او التلف الجزئي 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن رسوم تأمين التابلت يتم سدادها وفقا لما يلي :

  • طلاب أولى ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى
  • طلاب 2 ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية
  • طلاب 3 ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة

وحذرت وزارة التربية والتعليم من أنه في حالة عدم الالتزام بـ سداد رسوم تأمين التابلت ، يسقط حق الطالب او المعلم في التغطية التأمينية ، ويقوم بسداد قسمة الجهاز كاملا في حالة الفقد او قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي او الجزئي.

خطوات سداد رسوم تأمين التابلت 

  • اذهب إلى احد مكاتب البريد
  • قدم شهادة ميلاد الطالب او بطاقة الرقم القومي
  • ادفع 105 جنيه و سدد في خدمة المدفوعات الخاصة بالتابلت
  • احتفظ بـ ايصال سداد تأمين التابلت لتقديمه وقت اللزوم
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