عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل مدح النبي.. من أجمل ما يتكلم به المسلم

مدح النبي
مدح النبي

فضل مدح النبي ، من الأمور الجميلة التي يحبها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ، هي مدح النبي وكل ما فيه ذكر للنبي والتغني بصفاته الحسنة وخصاله الطيبة، وهنا نستعرض فضل مدح النبي.

فضل الصلاة على النبي .. 13 صيغة لقضاء الحاجة وفك الكرب لا تغفلها

قمر سيدنا النبي.. نيجيري بجامعة الأزهر يمدح الرسول بصوت جميل

فضل مدح النبي

 

عن هذه المسألة ، استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل هناك فضل لمدح النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وهل يمكن اعتبار مدح النبي من الأمور التي نتقرب بها إلى الله ورسوله؟


وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن من أفضل ما يتكلم به المسلم هو مدح النبي -صلى الله عليه وآله وسلم - أو تكرار ذلك أو الاستماع إليه وهذا ما عُرِف مؤخرًا بالمديح النبوي؛ وقد أخرج البخاري عن أُبَيِّ بن كعب مرفوعًا: «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً». كما استمع صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشعر.

مدح النبي ومحبة المسلمين

 

وذكرت دار الإفتاء، أن مَدْحُ الأُمَّةِ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دليلٌ على مَحبَّتها له، هذه المحبَّة التي تُعَدُّ أصلًا من أصول الإيمان؛ قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: 24]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ» رواه البخاري. وقال أيضًا: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» رواه مسلم.


وأكدت أن محبَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مَظْهَرُ محبة الله سبحانه، فمَن أحبَّ مَلِكًا أحب رسوله، ورسول الله حبيب رب العالمين، وهو الذي جاء لنا بالخير كله، وتحمَّل المتاعب من أجل إسلامنا ودخولنا الجنة، وقد وصفه ربنا في مواضع كثيرة من القرآن بصفات تدل على فضله؛ منها قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4].

واستدلت بما قاله الشيخ الباجوري رحمه الله في مقدمة "شرح البردة" (ص: 5-6، ط. مكتبة الآداب): [إنَّ كمالاته صلى الله عليه وآله وسلم لا تُحْصَى، وشمائله لا تُسْتَقصى، فالمادحون لجنابه العلي والواصفون لكماله الجلي مقصِّرون عمَّا هنالك، قاصرون عن أداء ذلك، كيف وقد وصفه الله في كتبه بما يبهر العقول ولا يُسْتَطاع إليه الوصول، فلو بالغ الأوَّلون والآخرون في إحصاء مناقبه لعجزوا عن ضبط ما حباه مولاه من مواهبه] اهـ.

وقد روى الطبراني في "المعجم الكبير" عن خُرَيْم بن أوس بن حارثة بن لام رضي الله عنه قال: كُنَّا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له العباس بن عبد المطلب رحمه الله: يا رسول الله، إني أريد أن أمدحك، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «هَاتِ، لا يَفْضُضِ اللهُ فَاكَ»، فأنشأ العباس يقول شعرًا؛ منه قوله:

وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْ ضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ

وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي سُبْلِ الْهُدَى وَالرَّشَادِ نَخْتَرِقُ

وتابعت: نجد أن النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرَّ عمَّه أن يمدحه ولم يعترض عليه، فهذا دليل على بيان فضل ومشروعية مدحه -صلى الله عليه وآله وسلم - 
وعليه: فمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم القربات لله تعالى، وإنشاده له فضلٌ كبيرٌ.

فضل مدح النبي دار الإفتاء القربات المسلمون مدح النبي الإنشاد الديني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشجع يدعم كهربا بمليون جنيه لتسديد غرامة الزمالك.. اعرف ردَّ نجم الأهلي

حزن على تويتر بعد وفاة بطل سلسلة هاري بوتر في ظروف غامضة

الدكتور العائد من الموت.. زميلته تروي تفاصيل صادمة: كلمني بعد ما اتدفن|صور

لم يتخذه هاني شاكر.. أول قرارات مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيين| خاص

الكيلو بـ 10 جنيه بس.. مفاجأة قوية بخصوص أسعار الأرز

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وفلامبو 5-1 في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو في دوري أبطال أفريقيا

غادروا أوكرانيا فورًا .. نداء عاجل من سفارة مصر في كييف للمواطنين

ترشيحاتنا

تعرف على حجم تركة سمير صبري بعد تسليمها للورثة I خاص

وزير المالية يكشف تفاصيل قرض صندوق النقد لمصر.. ومبادرة سيارات المصريين في الخارج

العباقرة قادرون باختلاف.. عصام يوسف يبكى على الهواء في ختام الموسم.. فيديو

بايدن: على إيران وقف العنف ضد مواطنيها

الشغالة سرقتها .. ابنة خالد محيي الدين تحكي تفاصيل منحه قلادة النيل

فضل مدح النبي.. من أجمل ما يتكلم به المسلم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف 9 أمراض خطيرة.. لا تستهن بـ رائحة الفم الكريهة

أهمها البروستاتا.. عصير رخيص يحمي الرجال من أمراض خطيرة

بمشاركة فنانين عرب.. الصور الأولى من الموسم الخامس لمسلسل The Crown

ازاي تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالطماطم والبقدونس

فيديو

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

رسوم جديدة وإعفاء المغتربين من الجمارك ... قرارات مهمة لأصحاب السيارات

اصطياد الشباب .. تفاصيل ضبط شبكة شذوذ في حدائق الأهرام |فيديو جراف

سعره 2 مليون جنيه..طرح نسخة جديدة من iPhone 14 Pro بلمسات كافيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ