أستاذ تمويل: الاقتصاد المصري متنوع ولا يعتمد على قطاع واحد.. فيديو

علق هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، على توقع البنك الدولي تحقيق مصر أعلى معدل نمو بالشرق الأوسط.



وقال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هذا التوقع يعد شهادة تصدر من مؤسسات التصنيف خلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي".



وأضاف: "مصر خلال الأعوام الماضية واجهت تحديات كبيرة بداية من جائحة كورونا والتبعيات السلبية بها تلاها الأزمة الروسية الأوكرانية وهو ما أثر على معدل النمو الاقتصادي العالمي"، لافتا: "معنى نجاح مصر في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع في العام الأخير أن الاقتصاد الذي استطاع تحقيق هذا المعدل من النمو أثناء الأزمة سيكون بين الاقتصاديات المشرحة لتحقيق معدل نمو أكثر ايجابية بعد انفراج الأزمة".



وأشار هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار،: "الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع ولا يعتمد على قطاع واحد"، مضيفا: "تنفيذ مبادرة حياة كريمة ساعد كثيرا في رفع معدل النمو الاقتصادي".

