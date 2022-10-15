عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تمويل: الاقتصاد المصري متنوع ولا يعتمد على قطاع واحد.. فيديو

هشام إبراهيم
هشام إبراهيم

علق هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، على توقع البنك الدولي تحقيق مصر أعلى معدل نمو بالشرق الأوسط.

txt

برلماني: إصدار تراخيص محطات شحن السيارات الكهربائية تعزز الاقتصاد الأخضر

txt

جمال رائف: الاقتصاد المصري آمن.. والعالم يشهد أننا نمضي في خط صاعد


وقال  هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هذا التوقع يعد شهادة تصدر من مؤسسات التصنيف خلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي".


وأضاف: "مصر خلال الأعوام الماضية واجهت تحديات كبيرة بداية من جائحة كورونا والتبعيات السلبية بها تلاها الأزمة الروسية الأوكرانية وهو ما أثر على معدل النمو الاقتصادي العالمي"، لافتا: "معنى نجاح مصر في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع في العام الأخير أن الاقتصاد الذي استطاع تحقيق هذا المعدل من النمو أثناء الأزمة سيكون بين الاقتصاديات المشرحة لتحقيق معدل نمو أكثر ايجابية بعد انفراج الأزمة".


وأشار هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار،: "الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع ولا يعتمد على قطاع واحد"، مضيفا: "تنفيذ مبادرة حياة كريمة ساعد كثيرا في رفع معدل النمو الاقتصادي".
 

استاذ تمويل الإقتصاد المصرى الاقتصاد هشام إبراهيم البنك الدولي مصر معدل نمو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ 10 جنيه بس.. مفاجأة قوية بخصوص أسعار الأرز

الدكتور العائد من الموت.. زميلته تروي تفاصيل صادمة: كلمني بعد ما اتدفن|صور

لم يتخذه هاني شاكر.. أول قرارات مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيين| خاص

حزن على تويتر بعد وفاة بطل سلسلة هاري بوتر في ظروف غامضة

غادروا أوكرانيا فورًا .. نداء عاجل من سفارة مصر في كييف للمواطنين

الأهلي أحدهم.. 3 فرق تحدد تصنيف الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

احبسوني مكان ابني| والد عريس الإسماعيلية يشكّك في زوجة نجله بجملة خطيرة

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس الأسبوع القادم

ترشيحاتنا

نجيب ساويرس شاركه كـ DJ.. تامر حسني يحيي حفلا كبيرا بالشيخ زايد

صور مروعة.. الحيونات تأكل أجساد الجنود القتلي في الحرب الروسية الأوكرانية

الدولار يخالف التوقعات ويشهد ارتفاعا كبيرًا عالميا

طريقة عمل صوص الفراولة بدون جيلاتين

فوائد سورة الرحمن .. ما لا تعرفه من أسرار عروس القرآن

لوتس ايفيجا تتألق بإصدار خاص لمرور نصف قرن على لقب فورمولا 1|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح المعرض الماسي للفنان عبد العزيز تاج .. غدا

تكشف 9 أمراض خطيرة.. لا تستهن بـ رائحة الفم الكريهة

أهمها البروستاتا.. عصير رخيص يحمي الرجال من أمراض خطيرة

بمشاركة فنانين عرب.. الصور الأولى من الموسم الخامس لمسلسل The Crown

فيديو

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

رسوم جديدة وإعفاء المغتربين من الجمارك ... قرارات مهمة لأصحاب السيارات

اصطياد الشباب .. تفاصيل ضبط شبكة شذوذ في حدائق الأهرام |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ