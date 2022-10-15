زراعة القاهرة تنظم بطولة شطرنج لاختيار منتخب الكلية .. تفاصيل

أعلن اتحاد طلاب جامعة الزراعة جامعة القاهرة ، عن عدة مسابقات خلال الشهر الأول من العام الدراسى الجديد 2022-2023 .

وقال اتحاد طلاب كلية الزراعة ، تعلن اللجنة الاجتماعية عن تنظيم بطولة شطرنج يومي ١٧ و ١٨ من أكتوبر الجارى ، وذلك لاختيار منتخب الكلية وعلى من يرغب المشاركة التوجه لتسجيل اسمه الى إدارة رعاية الشباب .



على الجانب الأخر ، كان قد اعتمد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، النتيجة النهائية لمسابقة "تراث بلدنا في عيون ولادنا"، والتي أطلقتها الجامعة في شهر مايو الماضي، ليشارك فيها الطلاب بصورهم الفوتوغرافية للمواقع التراثية والمقتنيات المتحفية والحرف التراثية في إطار احتفال جامعة القاهرة باليوم العالمي للتراث واليوم العالمي للمتاحف.

وفاز بالمركز الأول الطالب محمد غالب السيد بكلية العلاج الطبيعي مناصفة مع الطالبة نورهان محمد وحيد بكلية الإعلام، وفازت بالمركز الثاني الطالبة بسمة عبد المحسن إبراهيم بكلية الآثار مناصفة مع الطالب أحمد عزت عمار سيد بكلية الهندسة، وفازت بالمركز الثالث الطالبة نوران محمود أحمد محمد بكلية الآداب مناصفة مع الطالبة سلمى خالد محمود توفيق بكلية الآداب، بالإضافة إلى منح شهادات تقدير للطلاب الذين وصلوا للتصفيات النهائية ولم يفوزوا بالمراكز الثلاث الأولى.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة للطلاب الفائزين بالمسابقة، مؤكدًا حرص الجامعة على تنظيم العديد من المسابقات في مختلف الأنشطة الطلابية لخلق جيل متميز من أصحاب المواهب الشابة وتوفر بيئة حاضنة ومُحفزة لهم، وتسخر كافة إمكانياتها وتقدم كل أوجه الدعم للطلاب المبتكرين والموهوبين في شتى المجالات باعتبار الجامعة ليست مكانًا لتلقي العلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب بما يساهم في إعداد كوادر شابة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل.