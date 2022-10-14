وزير الأوقاف يوجه بصرف 30 ألف جنيه إعانة لأسرة العامل مجدي نصر

توجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة العامل مجدي نصر أحمد مصطفى المتوفى عصر اليوم الجمعة أثناء قيامه بالنظافة بمسجد محمد عتمان الكبير ببنى عتمان قرية قمبش مركز ببا بمحافظة بني سويف.

ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف بني سويف بتقديم واجب العزاء نيابة عنه، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وقرر وزير الأوقاف صرف 30 ألف جنيه لأسرة العامل المتوفى، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.